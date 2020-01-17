Контрабанда рогов сайгака из России в Азию приняла угрожающий масштаб

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Охота на сайгака запрещена — это животное входит в список особо ценных, за незаконную добычу и оборот привлекают к уголовной ответственности. Однако контрабандистов запреты на законодательном уровне не останавливают. Дело в том, что рога парнокопытного пользуются большим спросом в традиционной восточной медицине — в странах Юго-Восточной Азии за них готовы платить бешеные деньги. Российские браконьеры этим пользуются: скупают рога, перепродают и остаются безнаказанными. Специалисты встревожены — популяция сайгака в России и без того немногочисленная. Они призывают принять срочные меры по ее сохранению.

Браконьеры

Сайгаки — антилопы средних размеров с довольно крупной головой и большими глазами. В России этот вид обитает на территории Северо-Западного Прикаспия — в восточных районах Республики Калмыкии и юго-западных Астраханской области. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), общее количество — чуть более пяти тысяч особей.

В пресс-службе фонда РИА Новости пояснили: в конце XX века численность сайгака превышала полмиллиона, теперь в сто раз меньше. Всему виной — незаконная охота. Особый интерес у контрабандистов вызывают рога самцов, которые используются в традиционной восточной медицине. "В результате избирательного браконьерства в отношении самцов сайгака их доля сократилась до катастрофически низкого уровня — при норме в двадцать процентов сегодня не превышает пяти-десяти".

© Фото : Ростислав Машин, WWF России Сайгак © Фото : Ростислав Машин, WWF России Сайгак

Дело в том, что сайгак, хоть и "на грани полного исчезновения", пока официально не включен в Красную книгу России. При этом он — объект Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). Главный координатор проектов по сохранению видов WWF России Наталья Дронова в беседе с РИА Новости добавляет: с 2013 года сайгак также входит в список особо ценных пород, оборот и добыча запрещены законом. Наказание — штраф до миллиона рублей, обязательные работы или лишение свободы сроком до девяти лет.

"По сути, перевозить рога сайгака за границу не запрещено — для этого нужно специальное разрешение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Но за последние пятнадцать лет такие документы не выдавались: легального экспорта не было. Контрабандные партии рогов перевозятся в страны Юго-Восточной Азии, — объясняет Дронова. — В России как такового спроса на рога сайгака нет".

Важный нюанс: в августе 2019 года СИТЕС установила нулевую квоту на экспорт сайгаков в коммерческих целях. Однако остаются лазейки — можно перевозить, скажем, в качестве музейного экспоната, а в конечном итоге применять вовсе не по назначению.

© Фото : Ростислав Машин, WWF России Детеныш сайгака © Фото : Ростислав Машин, WWF России Детеныш сайгака

В свою очередь, в пресс-службе Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН перечислили, в каких целях в восточной медицине используются рога животного: "Для снижения температуры, при лечении лихорадок, "внутреннего метеоризма", многих заболеваний печени, в случаях комы и сильных судорог, вызванных лихорадкой, а также для ускорения адаптации к непривычным условиям жизни и улучшения "мужского здоровья". В сочетании с другими медикаментами рога сайгака употребляют для лечения головной боли, головокружения и других заболеваний. Также — в производстве 535 фармакологических препаратов". Помимо лекарств, в Юго-Восточной Азии популярны украшения из рога сайгака.

Согласно данным СИТЕС, сейчас главный потребитель рогов сайгака — Сингапур. "Прежде чем оказаться у конечного владельца, рога проходят через несколько рук. Сначала их скупают у браконьеров или других обладателей "трофея", затем формируются оптовые (несколько сотен) партии, которые контрабандой перевозятся (возможно, через транзитные страны) в страны-потребители, где легализуются под видом старых запасов или рогов, происходящих от животных, разведенных в неволе", — уточнили в институте РАН.

"Вы не беспокойтесь"

В WWF рассказали, что на черном рынке России один килограмм (а это от трех до пяти пар) стоит примерно 25 тысяч рублей.

"А вот на внутреннем китайском рынке цена целого рога достигает пяти тысяч долларов за кило (или чуть более двух тысяч долларов за пару). При этом стоимость готового препарата (расфасованного порошка) в аптеке — от двадцати долларов. В некоторых субъектах Российской Федерации скупка ведется открыто под видом приобретения "старых сувенирных" рогов. Много объявлений на заборах, столбах и тому подобных местах, а также в интернете", — добавили в пресс-службе института РАН.

© Фото : Михаил Клименко, WWF России Объявление на остановке в Краснодаре © Фото : Михаил Клименко, WWF России Объявление на остановке в Краснодаре

Особенно остро эта проблема стоит на юге России — в ареале обитания животных, говорит директор отделения WWF "Российский Кавказ" Валерий Шмунк, в том числе курирующий работы в регионе по сохранению сайгаков и оценке их численности. "Совсем недавно наткнулись на такое объявление в Краснодаре, коллега уже обратился в прокуратуру, посмотрим, что будет, — добавил он. — Мы проводили исследования биохимического состава. Эффективность "лекарства от всего" не подтвердилась. В юго-восточных странах большую роль играют сложившиеся традиции. Срабатывает эффект плацебо".

Актуальна и борьба с интернет-торговлей: если сообщения о продаже рогов с различных сайтов бесплатных объявлений практически исчезли, то в соцсетях их по-прежнему хватает. Так, во "ВКонтакте" около 20 групп, где обсуждают покупку рогов.

Скупщики прекрасно знают, что им грозит, если об их "работе" станет известно правоохранительным органам. Корреспондент агентства, чтобы узнать реальную цену, внедрилась в группу под видом продавца, у которого на руках двадцать килограммов запрещенного "трофея".

"Я сам не беру рога сайгака. Скажу своим, если заинтересуются, вам перезвонят. Думаю, за килограмм дадут не более пятнадцати тысяч".

"Спрашиваете, сколько дам за килограмм? Ну не знаю. Вы бы сначала фото на WhatsApp прислали. Сами понимаете, есть же сейчас проблемы с сайгаком. Я посмотрю, а потом напишу, за сколько можно взять".

"Рога вы можете отправить нам по почте или через транспортную компанию. Но лучше сначала отправьте фото. Мы работаем официально — за килограмм около двенадцати тысяч. Перепродавать никуда не будем, насчет этого не беспокойтесь".

Учет

Помимо браконьерства, на численность сайгаков влияют и другие факторы. "Длительные засухи в вегетационный период, а зимой обильные снегопады или оттепели, сменяющиеся морозами и вызывающие обледенение пастбищ, — все это приводит к массовой гибели животных от голода. Плюс ко всему болезни: эпизоотия ящура, пастереллез, чума мелких жвачных. Есть также "давление" хищников (волки, лисицы, шакалы, крупные пернатые), особенно в отношении молодняка, — перечисляют в пресс-службе института РАН. — Известно, что сайгаки все время передвигаются и могут выходить далеко за территории ООПТ. Поэтому для профилактики заболеваний, например, нужно проводить вакцинирование домашнего скота, пасущегося там же, где и сайгаки".

Специалисты WWF призывают вести учет: фиксировать количество самок, самцов, детенышей. Это поможет их защитить.

© Фото : Евгений Полонский, WWF России Учет с БПЛА © Фото : Евгений Полонский, WWF России Учет с БПЛА

Специалист по дешифрированию аэрофотоснимков, координатор работ по авиаучету сайгака Дмитрий Добрынин объяснил, что сейчас разрабатывается методика, которая будет передана в государственные органы для мониторинга популяции. По словам Добрынина, удобнее всего вести учет с беспилотников — они летят на высоте 300-400 метров и не пугают животных. "Проект реализуется с 2018 года. Пришли к выводу, что самый эффективный вариант — при помощи двух БПЛА. Один поисковый, то есть он смотрит, где животные, а другой занимается непосредственно учетом".