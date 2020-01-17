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Газовые гиганты России объединяются для участия в разделе мира
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РИА Новости

Газовые гиганты России объединяются для участия в разделе мира

08:00 17.01.2020
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© Фото : официальный сайт ПАО "НОВАТЭК"Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
© Фото : официальный сайт ПАО "НОВАТЭК"
Александр Собко
Александр Собко
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На днях стало известно, что "Новатэк", "Газпром" и "Роснефть" разработали соглашение о намерениях по сотрудничеству в создании технологий и оборудования для производства СПГ. Другими словами, три крупнейших игрока на газовом рынке страны планируют объединить усилия в этой области. Почему это событие оказывается важным именно сейчас?

На самом деле, подобные идеи обсуждались уже почти четыре(!) года назад: в мае 2016-го Минэнерго предложило создать единый инжиниринговый центр для разработки отечественных технологий СПГ. Однако дальше дело не пошло, и каждая компания осталась в результате "сама за себя".

Конечно, у обоих вариантов (объединение или "каждый за себя") решения задачи по созданию собственных технологий СПГ есть плюсы и минусы. С одной стороны, вместе вроде как быстрее, появляется и экономия на масштабах. С другой стороны, здоровая конкуренция никогда не вредила.
И в любом случае существовали и существуют объективные сложности для такого сотрудничества. Во-первых, все три компании, конечно, конкурируют на нефтегазовом рынке. Во-вторых, у каждой российской компании есть свои зарубежные стратегические партнеры (Shell — у "Газпрома", Total — у "Новатэка", ExxonMobil и BP — у "Роснефти"), которые в том числе могли бы чем-то помочь и в локализации технологий СПГ (хотя непосредственно собственная технология сжижения из перечисленных иностранцев есть только у Shell). Если же все российские компании объединятся для решения этой задачи, то едва ли здесь найдется место всем иностранным партнерам: слишком пестрый в таком случае получается коллектив.
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И тем не менее сейчас (возможно) принято решение об объединении усилий. Почему? Ответ простой: время действительно уходит. Нужно торопиться, чтобы успеть занять максимально возможную нишу на этом рынке. Заводы СПГ работают минимум двадцать лет, а могут и все сорок. А значит, нынешние проекты будут работать уже во второй половине века, когда спрос на газ начнет снижаться. Собственно, именно поэтому и в мире все участники рынка торопятся построить свои заводы, даже несмотря на текущую неблагоприятную ценовую обстановку.

При этом, конечно, текущие сверхнизкие (из-за избытка на рынке) цены на СПГ выправятся, но вырастут умеренно, былых сверхприбылей уже не будет. В самом лучшем случае следует ожидать цен на уровне 280 долларов за тысячу кубометров в Азии и несколько меньше — в Европе.

Да, в 2016-2018 годах решения по стройкам новых заводов в мире почти не принимались (это недоинвестирование компенсирует в ближайшие годы текущий избыток на рынке), но вот за 2019 год было принято инвестрешений (последнее за год, в конце декабря — седьмая линия завода СПГ в Нигерии) свыше чем на 90 миллиардов кубометров в год новых производств — пятая часть от всей мировой торговли СПГ.
А значит, при новых стройках заводов СПГ нужно не только тщательно считать расходы, но и стараться максимизировать уровень локализации. В противном случае и без того небольшие доходы от экспорта СПГ мы раздадим обратно за рубеж в счет расходов на покупку импортного оборудования по сжижению.
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Своих технологий не хватает, время уходит: это означает, что компаниям нужно отбросить разногласия и вместе взяться за работу.
Кое-что уже есть, в основном, разумеется, у "Новатэка": строится на российских технологиях небольшая (0,9 миллиона тонн в год) четвертая линия "Ямал СПГ" (ожидался запуск уже в конце 2019 года, но, вероятно, откладывается на несколько месяцев). По ее результатам будет строиться чуть большей мощности, но также относительно небольшой "Обский СПГ" (три линии по 1,6 миллиона тонн).
Известно также, что "Арктик СПГ —2", где инвестрешение принято, будет строиться по технологиям Linde. Здесь уже ничего не изменить, да это и к лучшему. В процессе строительства, вероятно, что-то удастся и локализовать или импортозаместить.
Но что дальше? Планов громадье. Это и новые заводы "Новатэка" в Арктике, да и у "Газпрома" и "Роснефти" есть свои проекты.
На этом фоне любопытно, что в декабрьском номере журнала "Газпром" была опубликована достаточно критическая статья о российских арктических СПГ-проектах. Кратко: проекты находятся на грани окупаемости, практически ничего не приносят в бюджет.
Разбор этой дискуссии выходит за рамки данной публикации. Вкратце отметим, что, разумеется, на критические выводы повлияла и конкуренция российского трубопроводного газа с российским же СПГ. А в защиту российских заводов СПГ следует сказать, что сами оценки себестоимости не так однозначны в принципе, а главное, с помощью новых СПГ-проектов образуется и известная синергия с развитием российской Арктики.
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Однако сама постановка вопроса имеет право на существование. В текущих условиях на глобальном газовом рынке многие проекты будут колебаться на пределе рентабельности, особенно если рассматривать их прибыльность не только для конкретной компании, но и для страны в целом.

То же самое, кстати, касается и новых трубопроводных проектов. Однако у них есть один плюс: здесь в структуре себестоимости минимум импортной составляющей. И именно этот фактор — собственные СПГ-технологии и соответствующее оборудование — склонит чашу весов в пользу все новых и новых российских заводов по сжижению. В том случае, если он появится.

Следует отметить, что сам "Газпром" действительно сдержанно относится к своему выходу на рынок СПГ. Компания отложила расширение третьей линии "Сахалин-2" в пользу дополнительной небольшой трубы в Китай. Тем не менее у "Газпрома" остается проект "Балтийский СПГ". Хотя он более сложный, чем просто завод по сжижению: будет использоваться отдельный поток жирного (то есть содержащего более тяжелые углеводороды) газа с газопереработкой и газохимией. Но сам метан в любом случае будет направляться на сжижение. Из проекта "Балтийского СПГ", кстати, недавно вышла Shell, так что сотрудничать с другими российскими компаниями, если такое сотрудничество состоится, в этом смысле "Газпрому" станет проще. Есть планы по рынку СПГ и у "Роснефти".
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В нынешних условиях цейтнота всем трем участникам рынка есть смысл объединиться ради поставленной задачи. Тем не менее все указанные выше проблемы, затрудняющие такое взаимодействие (конкуренция, иностранные партнеры), никуда не делись. Время покажет, является ли новость о договоренностях по совместной работе очередными благими пожеланиями (как было четыре года назад) или ставшим уже необходимым "принуждением к объединению".
Напоследок — самое главное. Даже если мы делаем чисто российскую технологию, в любом случае необходимо следить за ее себестоимостью и окупаемостью. Как минимум на первых порах (и на этот сценарий нужно рассчитывать как на базовый) экспортировать саму технологию еще не удастся (нужны референтные производства у нас в стране), то есть нужно рассчитывать только на внутренний рынок. Если мы построим еще несколько заводов на иностранных технологиях, ожидая пока российская будет протестирована, сколько потенциальных новых заводов в будущем останется для использования российской технологии? Окажется ли их достаточно для окупаемости?
Так или иначе, на иностранных технологиях уже есть и будет построено немало заводов (действующие "Сахалин-2", "Ямал СПГ", строящийся "Арктик СПГ — 2", вероятно, проект "Балтийский СПГ", так как это комплексный проект). А также и действующий среднетоннажный "Криогаз-Высоцк". Уже будет и два российских, но небольших производства (строящийся "Ямал СПГ" — четвертая линия, проектируемый "Обский СПГ").
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Возможно, настало время прямо сказать, что все новые проекты, кроме тех, которые находятся на высокой стадии проработанности (два-три проекта), должны строиться уже с высоким и законодательно закрепленным уровнем российского оборудования. Ведь здесь не только сама технология, но и многочисленная номенклатура криогенного оборудования. После запуска четвертой линии "Ямал СПГ" об этом можно будет говорить с еще большей уверенностью. Мощность линии невелика для тиражирования, но уже в 2023 году (в случае успеха "Ямал СПГ", четвертая линия) должен заработать "Обский СПГ", линии которого уже можно будет тиражировать.
Кстати, примерно тот же подход (обязательства по локализации) уже успешно реализован, в общем-то, не на самом важном для нас рынке ветряков и солнечных панелей. Почему бы не повторить этот опыт в области СПГ?
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LindeЯмал СПГАрктикаГазпромTotalЕвропаАзияАвторыЭкономика
Популярные комментарии
не пора ли газовым гигантам выходить на внутренний рынок? который делят дрова да уголек!
17 января, 09:59
улан пятничный
14000010
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