Павел Шутов: безаварийный год повысил космическую репутацию России

Россия в 2019 году впервые за 16 лет завершила календарный год без космических аварий. Совершено 25 пусков отечественных ракет-носителей, с помощью которых на орбиту выведено 76 космических аппаратов и кораблей. На фоне череды аварий, сопровождавших Роскосмос последние годы, это выглядит серьезным достижением. О том, как минувший год завершился для отрасли космического страхования и что ее ждет впереди, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов

— В России все запуски прошли удачно. Год можно считать успешным для страховщиков?

— Действительно, 2019 год стал удачным для российской космонавтики. Совершено большое количество успешных миссий. Реализованы уникальные проекты, такие как запуск египетского космического аппарата EgyptSat, космической обсерватории "Спектр-РГ", метеорологического аппарата "Электро-Л". Эти запуски переносили несколько лет, и в прошедшем году они, наконец, состоялись. В 2019 году впервые произошел переход на новую конфигурацию пилотируемых запусков с использованием новой ракеты "Союз-2", и это важное событие и большой успех. Страховщики с большим трепетом следили за экспедицией робота "Федора" на МКС и успешным завершением этого приключения.

Впервые за много лет в 2019 году российские запуски не принесли страховщикам убытки, несмотря на сложность некоторых миссий, и это, безусловно, повысило репутацию российской космической техники на мировом страховом рынке.

Однако, несмотря на российские успехи, общая ситуация на международном рынке космического страхования совсем не позитивна. Огромные страховые убытки принесли аварии зарубежной космической техники. Наиболее "больные" для страховщиков – взрыв европейской ракеты "Вега" с космическим аппаратом FalconEye-1 в июле, авария китайского спутника Chinasat-18 в августе, неполадки на космическом аппарате Eutelsat5West-B в октябре. Прогноз общей суммы убытков в связи с нештатными ситуациями в космосе в 2019 году приближается к одному миллиарду долларов США.

— Иначе говоря, в 2019 году страховщики снова в убытке?

— Пугающая и чрезмерно раздутая информация о проблемах с российской космической техникой прошлых лет привела к тому, что в конце 2018 года многие иностранные страховщики перестали участвовать в российских космических проектах или существенно снизили доли участия. В результате рынки получили убытки от зарубежных неудач и недополучили премию от российских успехов.

Следствие этого – новая волна увеличения тарифов, пересмотр политики в отношении оценки рисков, отказ крупных страховщиков от участия в космических проектах. Например, от космического страхования отказался лидирующий ранее страховщик Swiss Re, страховщик Munich Re существенно увеличил тарифы. При этом если в 2017-2018 годах ужесточение условий страхования относилось в основном только к российским запускам, то сейчас это коснулось без исключения всех космических проектов.

По результатам подведения годовых финансовых итогов в 2020 году можно ожидать новые потери в космической емкости и увеличение тарифных ставок.

Российский страховой рынок в меньшей степени пострадал в данной ситуации. Иностранные космические риски в больших объемах размещаются за рубежом и не часто попадают на ответственность российских страховщиков. Однако некоторые крупные отечественные страховые компании, в том числе РНПК, "СОГАЗ", "Ингосстрах", приняли участие в неудачных космических проектах, но успешное выполнение российской космической программы должно компенсировать величину потерь. В отличие от иностранцев, тарифы российских страховщиков остаются на умеренном уровне.

— Что нового произошло в области космического страхования в 2019 году в России?

— В 2019 году реализована практика пакетного страхования космических рисков, причем по нескольким видам страхования. Впервые одним комплексным договором обеспечено страхование стартовых комплексов сразу двух космодромов Байконур и Восточный.

Пакетным договором застрахована гражданская ответственность при проведении 16 запусков по Федеральной космической программе 2019-2020 годов, и отдельным договором застрахована ответственность для 15 запусков по программе OneWeb.

Пакетом застрахована вся программа запусков к МКС 2020 года. Единым договором застрахованы ракеты-носители, грузовые и пилотируемые корабли во время полета и стыковки к станции.

Уже сейчас существует задел и наработки для пакетного страхования ракет-носителей и космических аппаратов по программе запусков 2020 и частично 2021 года.

— Чем это лучше, чем страховать каждый пуск отдельно, кроме оформления меньшего количества бумаг?

— Это правильное и своевременное решение госкорпорации "Роскосмос" в условиях ожидаемого роста ставок и ужесточения условий страхования. Пакетное страхование позволяет зафиксировать цены на умеренном уровне, цены и условия не будут меняться даже в случае аварий и иных негативных рыночных факторов. Это дает возможность заранее планировать расходы, снизить стоимость страхования и упрощает административное сопровождение страховой защиты. Да и общий принцип "оптом дешевле" работает и в данном случае.

— Весной планируется первый полет космонавтов на ракете-носителе "Союз-2.1б". С точки зрения страхования будет ли он чем-то особенным? Допустим, его страхование обошлось Роскосмосу дороже, чем обычно? Не помешал ли факт испытательного пуска включить его в пакет?

— Данный запуск уже застрахован и включен в пакет, о котором я сообщил ранее, как и иные запуски по программе МКС 2020 года. Включен без какого-либо повышения тарифа.

С точки зрения страхования испытательным страховщики считали запуск "Союз МС-14" в августе 2019 года. Это первый запуск в конфигурации пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1б". По причине повышенного риска, в связи с модификацией, тариф для указанного запуска был выше, чем для других запусков к МКС. Хоть и с некоторыми погрешностями, миссия прошла успешно. Замечаний к работе ракеты-носителя и систем корабля не было, надежность новой конфигурации подтверждена.

— В корабле "Союз МС-14" в полет отправился робот "Федор". Страховался ли как-то его полет на случай нечаянных повреждений корабля, станции?

— Запуск, полет и стыковка космического корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту были застрахованы. И если бы стыковка корабля с МКС не состоялась, можно было заявлять о страховом случае. Сбой при стыковке с МКС заставил страховщиков серьезно понервничать, но все завершилось удачно.

— Есть ли особенности в страховании пусков с космодрома Восточный? Застрахован ли сам космодром от различных природных и техногенных ЧП? Ведь на Дальнем Востоке то потоп, то пожар…

— Комплексное страхование космодромов Байконур и Восточный включает все запуски, без ограничения количества, и межпусковой период. Стартовые комплексы застрахованы от разрушений не только в результате аварийных пусков, но и от обычных имущественных рисков – пожар, природные ЧП и тому подобное.

Пакетные договоры страхования гражданской ответственности включают запуски с космодрома Восточный без каких-либо особенностей по страховому покрытию.

Страхование запусков ракет-носителей и космических аппаратов с Восточного мало отличается от страхования запусков с других космодромов. Технология всегда схожа — предоставление страховщикам технической информации о рисках, оценка рисков страховщиками, обеспечение перестрахования, формирование условий и расчет стоимости страхования.

— В прошлом году с космодрома Восточный был запущен метеоспутник "Метеор-М" номер 2-2. В середине декабря в него попал микрометеорит, частично выведя спутник из строя. По заявлениям Роскосмоса, связь с аппаратом восстановлена. Страхуют ли спутники от попадания метеоритов?

— Аварии из-за попадания метеоритов, столкновения с другими космическими объектами или с космическим мусором покрываются классическим полисом космического страхования. Если такая ситуация произошла в период действия страхования, можно заявлять страховой случай и, доказав причины происшествия, рассчитывать на возмещение. Такие выплаты были в страховой практике. Что касается ситуации со спутником "Метеор-М" номер 2-2, во время предполагаемого столкновения с метеоритом срок его страхования уже был завершен. Сам же запуск космического аппарата был застрахован.

— В прошедшем году еще был случай, когда сразу после старта с Плесецка в ракету "Союз-2.1б" попала молния, но это не помешало ей вывести на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М". От таких угроз пуски ракет страхуются? Что было бы, если бы молния повредила ракету или спутник?

— Попадание молнии не относится к исключениям из страхового покрытия, и если бы по этой причине произошла авария, можно было бы заявлять выплату. Случай с попаданием молнии в ракету при запуске "Глонасс-М" не повлиял на успех миссии, да и сама эта история не была подтверждена официально.

— Застрахован ли и от каких угроз уникальный российский телескоп "Спектр-РГ", первая за многие годы отечественная космическая обсерватория в дальнем космосе?

— Космический аппарат "Спектр-РГ" был застрахован на этапе запуска и выведения на орбиту, перелета в окрестность либрационной точки L2 (где гравитация Земли и Солнца равносильны – прим. ред.). Страхование включало маневры по формированию вектора начального состояния спутника для дальнейшего полета.

Действительно, это уникальный космический проект, и с точки зрения страхования он тоже был непростым.

— Вы упомянули, что возникли неполадки на космическом аппарате Eutelsat5West-B. Там, насколько известно, не раскрылась одна из двух солнечных батарей. От этой ситуации аппарат был застрахован? Нет ли претензий к российской стороне – ракете-носителю "Протон-М" и разгонному блоку "Бриз-М"?

— Страхование космического аппарата Eutelsat5West-B обеспечивали иностранные страховщики, и мы не погружены в детали страхования. Классический полис, конечно же, покрывает данные сбои. Размер выплаты в подобных случаях зависит от объема потери ресурса спутника.

Информации о каких-либо претензиях к ракете-носителю "Протон-М" и разгонному блоку "Бриз-М" у нас нет.

— Какие ожидания у страховщиков на 2020 год?

— По результатам убыточности 2019 года в связи с аварийностью иностранной космической техники можно ожидать выхода из космического страхования некоторых крупных международных страховщиков и снижение емкости рынка космического страхования. Предполагается увеличение тарифов, которое в основном коснется европейских и китайских запусков, но общая тенденция увеличения стоимости страхования может отразиться и на страховании российских проектов.

Существенно увеличились тарифы для страхования орбитальных рисков космических аппаратов.

При этом в условиях растущих тарифов могут появиться новые игроки и новые емкости для космических рисков. Это компании, которые не участвовали ранее в космическом страховании и выплатах и стремятся получить больший объем премии на повышенных ставках. Это не улучшит тарифную ситуацию, но может компенсировать потери в космической емкости.