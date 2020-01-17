Павел Шутов: безаварийный год повысил космическую репутацию России

Россия в 2019 году впервые за 16 лет завершила календарный год без космических аварий. Совершено 25 пусков отечественных ракет-носителей, с помощью которых на орбиту выведено 76 космических аппаратов и кораблей. На фоне череды аварий, сопровождавших Роскосмос последние годы, это выглядит серьезным достижением. О том, как минувший год завершился для отрасли космического страхования и что ее ждет впереди, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов.
— В России все запуски прошли удачно. Год можно считать успешным для страховщиков?
— Действительно, 2019 год стал удачным для российской космонавтики. Совершено большое количество успешных миссий. Реализованы уникальные проекты, такие как запуск египетского космического аппарата EgyptSat, космической обсерватории "Спектр-РГ", метеорологического аппарата "Электро-Л". Эти запуски переносили несколько лет, и в прошедшем году они, наконец, состоялись. В 2019 году впервые произошел переход на новую конфигурацию пилотируемых запусков с использованием новой ракеты "Союз-2", и это важное событие и большой успех. Страховщики с большим трепетом следили за экспедицией робота "Федора" на МКС и успешным завершением этого приключения.
Впервые за много лет в 2019 году российские запуски не принесли страховщикам убытки, несмотря на сложность некоторых миссий, и это, безусловно, повысило репутацию российской космической техники на мировом страховом рынке.
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Однако, несмотря на российские успехи, общая ситуация на международном рынке космического страхования совсем не позитивна. Огромные страховые убытки принесли аварии зарубежной космической техники. Наиболее "больные" для страховщиков – взрыв европейской ракеты "Вега" с космическим аппаратом FalconEye-1 в июле, авария китайского спутника Chinasat-18 в августе, неполадки на космическом аппарате Eutelsat5West-B в октябре. Прогноз общей суммы убытков в связи с нештатными ситуациями в космосе в 2019 году приближается к одному миллиарду долларов США.
— Иначе говоря, в 2019 году страховщики снова в убытке?
— Пугающая и чрезмерно раздутая информация о проблемах с российской космической техникой прошлых лет привела к тому, что в конце 2018 года многие иностранные страховщики перестали участвовать в российских космических проектах или существенно снизили доли участия. В результате рынки получили убытки от зарубежных неудач и недополучили премию от российских успехов.
Следствие этого – новая волна увеличения тарифов, пересмотр политики в отношении оценки рисков, отказ крупных страховщиков от участия в космических проектах. Например, от космического страхования отказался лидирующий ранее страховщик Swiss Re, страховщик Munich Re существенно увеличил тарифы. При этом если в 2017-2018 годах ужесточение условий страхования относилось в основном только к российским запускам, то сейчас это коснулось без исключения всех космических проектов.
По результатам подведения годовых финансовых итогов в 2020 году можно ожидать новые потери в космической емкости и увеличение тарифных ставок.
Российский страховой рынок в меньшей степени пострадал в данной ситуации. Иностранные космические риски в больших объемах размещаются за рубежом и не часто попадают на ответственность российских страховщиков. Однако некоторые крупные отечественные страховые компании, в том числе РНПК, "СОГАЗ", "Ингосстрах", приняли участие в неудачных космических проектах, но успешное выполнение российской космической программы должно компенсировать величину потерь. В отличие от иностранцев, тарифы российских страховщиков остаются на умеренном уровне.
— Что нового произошло в области космического страхования в 2019 году в России?
— В 2019 году реализована практика пакетного страхования космических рисков, причем по нескольким видам страхования. Впервые одним комплексным договором обеспечено страхование стартовых комплексов сразу двух космодромов Байконур и Восточный.
Пакетным договором застрахована гражданская ответственность при проведении 16 запусков по Федеральной космической программе 2019-2020 годов, и отдельным договором застрахована ответственность для 15 запусков по программе OneWeb.
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Пакетом застрахована вся программа запусков к МКС 2020 года. Единым договором застрахованы ракеты-носители, грузовые и пилотируемые корабли во время полета и стыковки к станции.
Уже сейчас существует задел и наработки для пакетного страхования ракет-носителей и космических аппаратов по программе запусков 2020 и частично 2021 года.
— Чем это лучше, чем страховать каждый пуск отдельно, кроме оформления меньшего количества бумаг?
— Это правильное и своевременное решение госкорпорации "Роскосмос" в условиях ожидаемого роста ставок и ужесточения условий страхования. Пакетное страхование позволяет зафиксировать цены на умеренном уровне, цены и условия не будут меняться даже в случае аварий и иных негативных рыночных факторов. Это дает возможность заранее планировать расходы, снизить стоимость страхования и упрощает административное сопровождение страховой защиты. Да и общий принцип "оптом дешевле" работает и в данном случае.
— Весной планируется первый полет космонавтов на ракете-носителе "Союз-2.1б". С точки зрения страхования будет ли он чем-то особенным? Допустим, его страхование обошлось Роскосмосу дороже, чем обычно? Не помешал ли факт испытательного пуска включить его в пакет?
— Данный запуск уже застрахован и включен в пакет, о котором я сообщил ранее, как и иные запуски по программе МКС 2020 года. Включен без какого-либо повышения тарифа.
С точки зрения страхования испытательным страховщики считали запуск "Союз МС-14" в августе 2019 года. Это первый запуск в конфигурации пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1б". По причине повышенного риска, в связи с модификацией, тариф для указанного запуска был выше, чем для других запусков к МКС. Хоть и с некоторыми погрешностями, миссия прошла успешно. Замечаний к работе ракеты-носителя и систем корабля не было, надежность новой конфигурации подтверждена.
— В корабле "Союз МС-14" в полет отправился робот "Федор". Страховался ли как-то его полет на случай нечаянных повреждений корабля, станции?
— Запуск, полет и стыковка космического корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту были застрахованы. И если бы стыковка корабля с МКС не состоялась, можно было заявлять о страховом случае. Сбой при стыковке с МКС заставил страховщиков серьезно понервничать, но все завершилось удачно.
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— Есть ли особенности в страховании пусков с космодрома Восточный? Застрахован ли сам космодром от различных природных и техногенных ЧП? Ведь на Дальнем Востоке то потоп, то пожар…
— Комплексное страхование космодромов Байконур и Восточный включает все запуски, без ограничения количества, и межпусковой период. Стартовые комплексы застрахованы от разрушений не только в результате аварийных пусков, но и от обычных имущественных рисков – пожар, природные ЧП и тому подобное.
Пакетные договоры страхования гражданской ответственности включают запуски с космодрома Восточный без каких-либо особенностей по страховому покрытию.
Страхование запусков ракет-носителей и космических аппаратов с Восточного мало отличается от страхования запусков с других космодромов. Технология всегда схожа — предоставление страховщикам технической информации о рисках, оценка рисков страховщиками, обеспечение перестрахования, формирование условий и расчет стоимости страхования.
— В прошлом году с космодрома Восточный был запущен метеоспутник "Метеор-М" номер 2-2. В середине декабря в него попал микрометеорит, частично выведя спутник из строя. По заявлениям Роскосмоса, связь с аппаратом восстановлена. Страхуют ли спутники от попадания метеоритов?
— Аварии из-за попадания метеоритов, столкновения с другими космическими объектами или с космическим мусором покрываются классическим полисом космического страхования. Если такая ситуация произошла в период действия страхования, можно заявлять страховой случай и, доказав причины происшествия, рассчитывать на возмещение. Такие выплаты были в страховой практике. Что касается ситуации со спутником "Метеор-М" номер 2-2, во время предполагаемого столкновения с метеоритом срок его страхования уже был завершен. Сам же запуск космического аппарата был застрахован.
— В прошедшем году еще был случай, когда сразу после старта с Плесецка в ракету "Союз-2.1б" попала молния, но это не помешало ей вывести на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М". От таких угроз пуски ракет страхуются? Что было бы, если бы молния повредила ракету или спутник?
— Попадание молнии не относится к исключениям из страхового покрытия, и если бы по этой причине произошла авария, можно было бы заявлять выплату. Случай с попаданием молнии в ракету при запуске "Глонасс-М" не повлиял на успех миссии, да и сама эта история не была подтверждена официально.
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— Застрахован ли и от каких угроз уникальный российский телескоп "Спектр-РГ", первая за многие годы отечественная космическая обсерватория в дальнем космосе?
— Космический аппарат "Спектр-РГ" был застрахован на этапе запуска и выведения на орбиту, перелета в окрестность либрационной точки L2 (где гравитация Земли и Солнца равносильны – прим. ред.). Страхование включало маневры по формированию вектора начального состояния спутника для дальнейшего полета.
Действительно, это уникальный космический проект, и с точки зрения страхования он тоже был непростым.
— Вы упомянули, что возникли неполадки на космическом аппарате Eutelsat5West-B. Там, насколько известно, не раскрылась одна из двух солнечных батарей. От этой ситуации аппарат был застрахован? Нет ли претензий к российской стороне – ракете-носителю "Протон-М" и разгонному блоку "Бриз-М"?
— Страхование космического аппарата Eutelsat5West-B обеспечивали иностранные страховщики, и мы не погружены в детали страхования. Классический полис, конечно же, покрывает данные сбои. Размер выплаты в подобных случаях зависит от объема потери ресурса спутника.
Информации о каких-либо претензиях к ракете-носителю "Протон-М" и разгонному блоку "Бриз-М" у нас нет.
— Какие ожидания у страховщиков на 2020 год?
— По результатам убыточности 2019 года в связи с аварийностью иностранной космической техники можно ожидать выхода из космического страхования некоторых крупных международных страховщиков и снижение емкости рынка космического страхования. Предполагается увеличение тарифов, которое в основном коснется европейских и китайских запусков, но общая тенденция увеличения стоимости страхования может отразиться и на страховании российских проектов.
Существенно увеличились тарифы для страхования орбитальных рисков космических аппаратов.
При этом в условиях растущих тарифов могут появиться новые игроки и новые емкости для космических рисков. Это компании, которые не участвовали ранее в космическом страховании и выплатах и стремятся получить больший объем премии на повышенных ставках. Это не улучшит тарифную ситуацию, но может компенсировать потери в космической емкости.
Пакетное страхование, реализованное Роскосмосом, дало рынку некую определенность в бизнесе на 2020 год и может положительно отразиться на страховании последующих российских космических проектов. В любом случае и российские страховщики, и иностранные надеются на завершение череды космических неудач и успешный космический 202