Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американская певица и актриса Пэрис Хилтон запустила на своем YouTube-канале кулинарное шоу "Cooking with Paris" ("Готовим с Пэрис").

В первом выпуске, светская львица готовит одно из своих любимых блюд — лазанью. Хилтон использует фарш, томатный соус, тесто, несколько видов сыра, яйца, лук, чеснок, оливковое масло и специи.

В ходе готовки светская львица делится кулинарными советами и наблюдениями. Например, кладет моцареллу в морозилку на несколько минут, чтобы ее было легче измельчить, а также рассказывает, что делать, если вы вдруг забыли добавить лук или чеснок, как в ее случае.

"Я чувствую, что в моей лазанье не должно быть лука и чеснока", — заявляет певица и актриса.

Знаменитость также не обращает внимания на то, что сильно солит фарш, а после одиннадцатого раз посыпает его еще и черным перцем.

"Пусть это будет как "11:11" — счастливое число", — шутит Пэрис Хилтон по ходу.

Несмотря на это, внешне блюдо выглядит аппетитно, а видео забавно, о чем после просмотра начали писать зрители.

"Не понимаю, она это серьезно или просто пародирует себя", — прокомментировал @Christie Martinez.

"Наверняка она потом выбросит это в мусорное ведро или скормит своим собакам", — присоеднился к обсуждению Lucid Dream.