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Культура
2020-01-17T01:07+0300
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Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
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РИА Новости

Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube

01:07 17.01.2020
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американская певица и актриса Пэрис Хилтон запустила на своем YouTube-канале кулинарное шоу "Cooking with Paris" ("Готовим с Пэрис").
В первом выпуске, светская львица готовит одно из своих любимых блюд — лазанью. Хилтон использует фарш, томатный соус, тесто, несколько видов сыра, яйца, лук, чеснок, оливковое масло и специи.
В ходе готовки светская львица делится кулинарными советами и наблюдениями. Например, кладет моцареллу в морозилку на несколько минут, чтобы ее было легче измельчить, а также рассказывает, что делать, если вы вдруг забыли добавить лук или чеснок, как в ее случае.

"Я чувствую, что в моей лазанье не должно быть лука и чеснока", — заявляет певица и актриса.

Знаменитость также не обращает внимания на то, что сильно солит фарш, а после одиннадцатого раз посыпает его еще и черным перцем.
"Пусть это будет как "11:11" — счастливое число", — шутит Пэрис Хилтон по ходу.
Несмотря на это, внешне блюдо выглядит аппетитно, а видео забавно, о чем после просмотра начали писать зрители.
"Не понимаю, она это серьезно или просто пародирует себя", — прокомментировал @Christie Martinez.
"Наверняка она потом выбросит это в мусорное ведро или скормит своим собакам", — присоеднился к обсуждению Lucid Dream.
"Не думаю, что она когда-либо готовила в своей жизни", — написал @Radicaleronb1.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесПэрис ХилтонYouTube
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