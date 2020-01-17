Германия вернет наследникам три работы, украденные нацистами

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Германия вернет три картины, побывавшие в собрании Хильдебранда Гурлитта, наследникам французско-еврейского коллекционера Армана Дорвиля, . Германия вернет три картины, побывавшие в собрании Хильдебранда Гурлитта, наследникам французско-еврейского коллекционера Армана Дорвиля, сообщает Artnet.

Речь идет о двух работах французского импрессиониста Жана-Луи Форена: масляном "Женском портрете в профиль" и акварели "Дама в вечернем платье". Они были обнаружены в мюнхенской квартире Корнелиуса Гурлитта (сына Хильдебранда) в 2012 году.

Третья картина — рисунок художника Константена Гиса "Амазонка" — была найдена в частном собрании на юге Франции, в котором оказалась после коллекции Хильдебранда Гурлитта.

Работы будут возвращены родственникам Дорвиля 22 января на торжественной церемонии в присутствии министра культуры Германии Моники Грюттерс.

Василий Кандинский "Картина с домами", 1909 год Василий Кандинский "Картина с домами", 1909 год

В отличие от Германии, Нидерланды не всегда готовы отдавать наследникам картины, попавшие на их территорию во время войны.

Так, потомки еврейского коллекционера Эммануэля Левенштейна уже несколько лет безуспешно пытаются вернуть "Картину с домами" (1909) Василия Кандинского, находящуюся в Городском музее Амстердама.

В 2018 году им ответил отказом Специальный комитет по реституции, который выносит решения по вопросам прав собственности на предметы искусства. Тогда потомки обратились в суд, поясняя свой шаг тем, что четверо из семи членов Комитета лично или профессионально связаны с музеем в Амстердаме.