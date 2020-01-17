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Культура
2020-01-17T06:01+0300
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Германия вернет наследникам три работы, украденные нацистами
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РИА Новости

Германия вернет наследникам три работы, украденные нацистами

06:01 17.01.2020
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© Фото : прокуратура АугсбургаКартина " Профиль женщины" 1881 авторства Жана-Луи Форена
Картина Профиль женщины 1881 авторства Жана-Луи Форена
© Фото : прокуратура Аугсбурга
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Германия вернет три картины, побывавшие в собрании Хильдебранда Гурлитта, наследникам французско-еврейского коллекционера Армана Дорвиля, сообщает Artnet.
Речь идет о двух работах французского импрессиониста Жана-Луи Форена: масляном "Женском портрете в профиль" и акварели "Дама в вечернем платье". Они были обнаружены в мюнхенской квартире Корнелиуса Гурлитта (сына Хильдебранда) в 2012 году.
Третья картина — рисунок художника Константена Гиса "Амазонка" — была найдена в частном собрании на юге Франции, в котором оказалась после коллекции Хильдебранда Гурлитта.
Работы будут возвращены родственникам Дорвиля 22 января на торжественной церемонии в присутствии министра культуры Германии Моники Грюттерс.
Василий Кандинский "Картина с домами", 1909 год
Василий Кандинский Картина с домами, 1909 год
Василий Кандинский "Картина с домами", 1909 год
В отличие от Германии, Нидерланды не всегда готовы отдавать наследникам картины, попавшие на их территорию во время войны.
Так, потомки еврейского коллекционера Эммануэля Левенштейна уже несколько лет безуспешно пытаются вернуть "Картину с домами" (1909) Василия Кандинского, находящуюся в Городском музее Амстердама.
В 2018 году им ответил отказом Специальный комитет по реституции, который выносит решения по вопросам прав собственности на предметы искусства. Тогда потомки обратились в суд, поясняя свой шаг тем, что четверо из семи членов Комитета лично или профессионально связаны с музеем в Амстердаме.
В 1940 году руководство музея купило работу Кандинского на аукционе. Родственники уверены, что Левенштейна вынудили ее продать.
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