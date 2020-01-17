Короли прорыва: почему Россия не скоро спишет бомбардировщики Су-24

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Сложная бортовая вычислительная аппаратура, продвинутая навигация, высокие летные характеристики и универсальность — ровно 50 лет назад, 17 января 1970-го, в воздух впервые поднялся сверхзвуковой самолет Т6-2И — прототип фронтового бомбардировщика Су-24. "Двадцатьчетверка" участвовала во многих вооруженных конфликтах и до сих пор остается основной рабочей лошадкой фронтовой авиации. О том, как создавали легендарную "сушку" и почему ее не спешат отправлять в отставку, — в материале РИА Новости.

Новое поколение

К разработке нового всепогодного ударного самолета, способного выполнять боевые задачи круглосуточно, в СССР приступили в начале 1960-х. Сначала специалисты ОКБ Сухого пошли по пути глубокой модернизации уже имевшихся образцов. В частности, пытались подогнать под требования Минобороны истребитель-бомбардировщик Су-7. Однако быстро выяснилось, что его размеры не позволяют уместить на борту все необходимое оборудование.

Тогда конструкторы занялись разработкой экспериментального самолета Т-58 с расчетом на укороченный взлет и посадку (одно из требований Минобороны). Построить аппарат планировалось на базе истребителя Су-15. Прототип оснастили подъемными двигателями, что позволило почти вдвое сократить дистанцию для разбега/пробега. Однако недостатки такой схемы быстро вскрылись на испытаниях. Струи горячих газов от подъемных двигателей нагревали фюзеляж и не позволяли подвешивать полезную нагрузку.

Проект под шифром Т-6 стартовал уже с чистого листа. От подъемных двигателей конструкторы в итоге отказались, а для достижения заданных взлетных и посадочных характеристик применили крыло с изменяемой стреловидностью. В зависимости от режима полета его угол регулировался в диапазоне от 16 до 69 градусов.

Так, при взлете и на посадке консоли крыла максимально раздвигаются, а при разгоне до околозвуковых и сверхзвуковых скоростей складываются. Летчиков на Т-6 разместили плечом к плечу, а не друг за другом — им стало проще взаимодействовать между собой.

Всепогодная "сушка"

В феврале 1975-го, после нескольких лет испытаний, Т-6 принимают на вооружение под индексом Су-24. Он стал первым советским самолетом тактической авиации, способным эффективно работать по наземным целям в любую погоду, независимо от времени суток.

Бомбардировщик получил передовую на тот момент прицельно-навигационную систему "Пума", состоящую из десятка подсистем. Этот мощный компьютер выводил самолет в заданный район, вел по запрограммированному маршруту, обеспечивал автоматическое возвращение на аэродром, заход на посадку и самостоятельный низковысотный полет с огибанием рельефа местности.

"На больших скоростях машина может лететь в ручном режиме, директорном и в автоматическом 900 километров в час, 1200 и даже на сверхзвуке, — рассказывает РИА Новости заслуженный летчик России Владимир Попов. — Тогда это было очень важно, так как Су-24 мог нести не только обычные боеприпасы, но и термоядерные. По сути, конструкторам удалось создать уникальный комплекс для решения оперативно-стратегических задач, который совместил в себе функции ударного самолета, разведчика и постановщика помех".

За счет того что корпус выполнен из цельнометаллических панелей, а не из клепанных деталей, Су-24 получился очень прочным. Он позволяет выполнять сложный пилотаж, совершать противоракетные, противозенитные и противоистребительные маневры. Машина уверенно работает в пикировании, может сбрасывать боеприпасы с "горки" и с разворота, делать косую петлю, эффективно бороться с радиолокационными станциями противника при прорыве ПВО, уничтожать точечные наземные и надводные цели.

К концу 1980-х парк ВВС пополнился модернизированной версией — Су-24М. На самолете обновили прицельное и навигационное оборудование, оснастили системой дозаправки, расширили номенклатуру вооружения. "Эмка" может нести практически все типы ракет и авиабомб отечественного производства. На восьми точках подвески размещаются управляемые ракеты, корректируемые и свободнопадающие бомбы, ракеты "воздух — воздух", кассетные бомбы и неуправляемые боеприпасы. Боевая грузоподъемность — восемь тонн.

По словам Попова, "двадцатьчетверка" довольно специфична в управлении — она одновременно и проста, и сложна для пилотирования.

"Без топлива бомбардировщик весит примерно 20 тонн. Длина — более 20 метров, то есть на метр приходится тонна веса. А летает он практически как штурмовик или истребитель, — отметил эксперт. — Примечательно, что Су-24 может нести ракеты "воздух — воздух". Нас даже учили работать по малоскоростным воздушным целям — транспортным самолетам, штурмовикам типа американских А-7 или А-10, вертолетам. Впрочем, это оружие предназначалось в первую очередь для самообороны — мы старались не контактировать с истребителями".

Воздушный ветеран

Самолет выпускался вплоть до середины 1980-х, всего с конвейера сошли порядка полутора тысяч единиц. Су-24 применялся во всех вооруженных конфликтах с участием СССР и России, успешно эксплуатировался за рубежом — в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. В частности, во время операции в Сирии "двадцатьчетверки" нанесли множество точных ударов по объектам боевиков.

Бомбардировщик проявил себя как неприхотливая надежная машина, устойчивая к экстремальным климатическими условиям, пригодная для эксплуатации как за Полярным кругом, так и в засушливых южных регионах.

И хотя в ВКС России с каждым годом поступает все больше многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, ОКБ Сухого продолжает работать над модернизацией Су-24. По всей видимости, этот "ветеран" прослужит еще немало лет.

"Самолет постоянно совершенствуется, поэтому его сложно записать в отстающие, — отмечает Попов. — Здесь очень важна цена и качество: зачем отказываться от недорогой и хорошо изученной платформы, если она выполняет все поставленные задачи".

Что касается западных аналогов, брат-близнец Су-24 — американский тактический бомбардировщик F-111 — был разработан примерно в то же время, что и "двадцатьчетверка", даже по конструкции "американец" на нее очень похож.