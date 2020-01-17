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Короли прорыва: почему Россия не скоро спишет бомбардировщики Су-24
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РИА Новости

Короли прорыва: почему Россия не скоро спишет бомбардировщики Су-24

08:00 17.01.2020 (обновлено: 11:05 17.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСамолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области
Самолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Сложная бортовая вычислительная аппаратура, продвинутая навигация, высокие летные характеристики и универсальность — ровно 50 лет назад, 17 января 1970-го, в воздух впервые поднялся сверхзвуковой самолет Т6-2И — прототип фронтового бомбардировщика Су-24. "Двадцатьчетверка" участвовала во многих вооруженных конфликтах и до сих пор остается основной рабочей лошадкой фронтовой авиации. О том, как создавали легендарную "сушку" и почему ее не спешат отправлять в отставку, — в материале РИА Новости.

Новое поколение

К разработке нового всепогодного ударного самолета, способного выполнять боевые задачи круглосуточно, в СССР приступили в начале 1960-х. Сначала специалисты ОКБ Сухого пошли по пути глубокой модернизации уже имевшихся образцов. В частности, пытались подогнать под требования Минобороны истребитель-бомбардировщик Су-7. Однако быстро выяснилось, что его размеры не позволяют уместить на борту все необходимое оборудование.
Тогда конструкторы занялись разработкой экспериментального самолета Т-58 с расчетом на укороченный взлет и посадку (одно из требований Минобороны). Построить аппарат планировалось на базе истребителя Су-15. Прототип оснастили подъемными двигателями, что позволило почти вдвое сократить дистанцию для разбега/пробега. Однако недостатки такой схемы быстро вскрылись на испытаниях. Струи горячих газов от подъемных двигателей нагревали фюзеляж и не позволяли подвешивать полезную нагрузку.
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Проект под шифром Т-6 стартовал уже с чистого листа. От подъемных двигателей конструкторы в итоге отказались, а для достижения заданных взлетных и посадочных характеристик применили крыло с изменяемой стреловидностью. В зависимости от режима полета его угол регулировался в диапазоне от 16 до 69 градусов.
Так, при взлете и на посадке консоли крыла максимально раздвигаются, а при разгоне до околозвуковых и сверхзвуковых скоростей складываются. Летчиков на Т-6 разместили плечом к плечу, а не друг за другом — им стало проще взаимодействовать между собой.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский фронтовой бомбардировщик Су-24 готовится к вылету с авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 готовится к вылету с авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 готовится к вылету с авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия

Всепогодная "сушка"

В феврале 1975-го, после нескольких лет испытаний, Т-6 принимают на вооружение под индексом Су-24. Он стал первым советским самолетом тактической авиации, способным эффективно работать по наземным целям в любую погоду, независимо от времени суток.
Бомбардировщик получил передовую на тот момент прицельно-навигационную систему "Пума", состоящую из десятка подсистем. Этот мощный компьютер выводил самолет в заданный район, вел по запрограммированному маршруту, обеспечивал автоматическое возвращение на аэродром, заход на посадку и самостоятельный низковысотный полет с огибанием рельефа местности.
"На больших скоростях машина может лететь в ручном режиме, директорном и в автоматическом 900 километров в час, 1200 и даже на сверхзвуке, — рассказывает РИА Новости заслуженный летчик России Владимир Попов. — Тогда это было очень важно, так как Су-24 мог нести не только обычные боеприпасы, но и термоядерные. По сути, конструкторам удалось создать уникальный комплекс для решения оперативно-стратегических задач, который совместил в себе функции ударного самолета, разведчика и постановщика помех".
© РИА НовостиФронтовой бомбардировщик Су-24М
Фронтовой бомбардировщик Су-24М
© РИА Новости
Фронтовой бомбардировщик Су-24М
За счет того что корпус выполнен из цельнометаллических панелей, а не из клепанных деталей, Су-24 получился очень прочным. Он позволяет выполнять сложный пилотаж, совершать противоракетные, противозенитные и противоистребительные маневры. Машина уверенно работает в пикировании, может сбрасывать боеприпасы с "горки" и с разворота, делать косую петлю, эффективно бороться с радиолокационными станциями противника при прорыве ПВО, уничтожать точечные наземные и надводные цели.
К концу 1980-х парк ВВС пополнился модернизированной версией — Су-24М. На самолете обновили прицельное и навигационное оборудование, оснастили системой дозаправки, расширили номенклатуру вооружения. "Эмка" может нести практически все типы ракет и авиабомб отечественного производства. На восьми точках подвески размещаются управляемые ракеты, корректируемые и свободнопадающие бомбы, ракеты "воздух — воздух", кассетные бомбы и неуправляемые боеприпасы. Боевая грузоподъемность — восемь тонн.
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По словам Попова, "двадцатьчетверка" довольно специфична в управлении — она одновременно и проста, и сложна для пилотирования.
"Без топлива бомбардировщик весит примерно 20 тонн. Длина — более 20 метров, то есть на метр приходится тонна веса. А летает он практически как штурмовик или истребитель, — отметил эксперт. — Примечательно, что Су-24 может нести ракеты "воздух — воздух". Нас даже учили работать по малоскоростным воздушным целям — транспортным самолетам, штурмовикам типа американских А-7 или А-10, вертолетам. Впрочем, это оружие предназначалось в первую очередь для самообороны — мы старались не контактировать с истребителями".
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовРоссийские военные подвешивают высокоточную ракету Х-25 к бомбардировщику Су-24
Российские военные подвешивают высокоточную ракету Х-25 к бомбардировщику Су-24
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Российские военные подвешивают высокоточную ракету Х-25 к бомбардировщику Су-24

Воздушный ветеран

Самолет выпускался вплоть до середины 1980-х, всего с конвейера сошли порядка полутора тысяч единиц. Су-24 применялся во всех вооруженных конфликтах с участием СССР и России, успешно эксплуатировался за рубежом — в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. В частности, во время операции в Сирии "двадцатьчетверки" нанесли множество точных ударов по объектам боевиков.
Бомбардировщик проявил себя как неприхотливая надежная машина, устойчивая к экстремальным климатическими условиям, пригодная для эксплуатации как за Полярным кругом, так и в засушливых южных регионах.
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И хотя в ВКС России с каждым годом поступает все больше многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, ОКБ Сухого продолжает работать над модернизацией Су-24. По всей видимости, этот "ветеран" прослужит еще немало лет.
"Самолет постоянно совершенствуется, поэтому его сложно записать в отстающие, — отмечает Попов. — Здесь очень важна цена и качество: зачем отказываться от недорогой и хорошо изученной платформы, если она выполняет все поставленные задачи".
© РИА Новости / СкрынниковБомбардировщик СУ-24
Бомбардировщик СУ-24
© РИА Новости / Скрынников
Бомбардировщик СУ-24
Что касается западных аналогов, брат-близнец Су-24 — американский тактический бомбардировщик F-111 — был разработан примерно в то же время, что и "двадцатьчетверка", даже по конструкции "американец" на нее очень похож.
F-111 тоже имеет крыло с изменяемой стреловидностью, аналогичные размеры, боевую нагрузку и схожие задачи. Американцы применяли его в Северном Вьетнаме, Ливии, операции "Буря в пустыне" в Ираке. Но в 1996-м F-111 сняли с вооружения и полностью заменили на более простые и дешевые F-16.
CC0 / U.S. Air Force / Американский двухместный тактический бомбардировщик Ф-111
Американский двухместный тактический бомбардировщик Ф-111
CC0 / U.S. Air Force /
Американский двухместный тактический бомбардировщик Ф-111
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Обсудить 11
Воздушно-космические силы РоссииСу-24ОКБ СухогоРоссияБезопасность
Популярные комментарии
автор забыл добавить что “король прорыва” легко сбивается стареньким турецким F-16.
17 января, 16:19
Ксюша Дорофеева
5000011
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