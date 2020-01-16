В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии

ЦХИНВАЛ, 16 янв - РИА Новости. Глава комитета парламента Южной Осетии по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев заявил, что в Цхинвале обеспокоены заявлением лидера абхазской оппозиции Грузией. Глава комитета парламента Южной Осетии по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев заявил, что в Цхинвале обеспокоены заявлением лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании о налаживании диалога Абхазии

Ранее оппозиционер Бжания высказался за диалог между Сухумом и Тбилиси в экономической сфере. По его словам, в первую очередь сторонам нужно восстановить доверие.

"Конечно, мы немного обеспокоены этими действиями, но это внутренние дела Абхазии, с кем и как вести диалог, это будет выбор абхазского народа. Мы внимательно следим за событиями в братской республике, вмешиваться мы не должны", - цитирует Дриаева Sputnik Южная Осетия. Он отметил, что Южная Осетия не собирается вести диалог с Грузией до тех пор, пока Тбилиси не признает независимость республики и стороны не подпишут меморандум о неприменении силы.

Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. В ходе конфликта погибли несколько тысяч человек с обеих сторон. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.