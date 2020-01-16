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В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
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РИА Новости

В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии

23:37 16.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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ЦХИНВАЛ, 16 янв - РИА Новости. Глава комитета парламента Южной Осетии по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев заявил, что в Цхинвале обеспокоены заявлением лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании о налаживании диалога Абхазии с Грузией.
Ранее оппозиционер Бжания высказался за диалог между Сухумом и Тбилиси в экономической сфере. По его словам, в первую очередь сторонам нужно восстановить доверие.
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"Конечно, мы немного обеспокоены этими действиями, но это внутренние дела Абхазии, с кем и как вести диалог, это будет выбор абхазского народа. Мы внимательно следим за событиями в братской республике, вмешиваться мы не должны", - цитирует Дриаева Sputnik Южная Осетия. Он отметил, что Южная Осетия не собирается вести диалог с Грузией до тех пор, пока Тбилиси не признает независимость республики и стороны не подпишут меморандум о неприменении силы.
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. В ходе конфликта погибли несколько тысяч человек с обеих сторон. Попытки политического урегулирования конфликта результат не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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ГрузияАслан БжанияАбхазияЮжная ОсетияВ мире
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