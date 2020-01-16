МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Единая Россия" создала оргкомитет по сохранению исторической памяти, он будет координировать работу уже существующих проектов партии, направленных на заботу о ветеранах и противодействие фальсификации истории, передает корреспондент РИА Новости.
На заседании президиума генсовета ЕР заместитель секретаря генсовета Александр Хинштейн рассказал, что партия активно занимается продвижением и реализацией "самых разных проектов", направленных на "помощь и заботу о ветеранах", "сохранение памяти о наших героях", на "противодействие попыткам истерической фальсификации".
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"В настоящий момент создан целый ряд рабочих групп по различным направлениям. В этой связи предлагается синхронизировать ранее начатую работу, которая будет продолжаться и активизироваться, создав единый, постоянно действующий организационный комитет. Рабочее название предлагается "Наша Победа", - сказал Хинштейн.
Подготовить предложения по составу оргкомитета планируется до конца месяца, отметил Хинштейн. В него должны будут войти представители правительства РФ и патриотических проектов "Единой России".
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