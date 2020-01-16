"Единая Россия" создала оргкомитет по сохранению исторической памяти

Путин: архивов, которые не дадут исказить память о ВОВ, достаточно

Путин: архивов, которые не дадут исказить память о ВОВ, достаточно

"В настоящий момент создан целый ряд рабочих групп по различным направлениям. В этой связи предлагается синхронизировать ранее начатую работу, которая будет продолжаться и активизироваться, создав единый, постоянно действующий организационный комитет. Рабочее название предлагается "Наша Победа", - сказал Хинштейн.