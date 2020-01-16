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Кудрин заявил, что Медведев должен был сделать больше для экономики
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РИА Новости

Кудрин заявил, что Медведев должен был сделать больше для экономики

18:47 16.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Дмитрий Медведев и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев должен был больше сделать для ускорения темпов роста российской экономики, а также для проведения структурных и институциональных реформ, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
В среду Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Михаила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.
"Будучи на посту председателя правительства, я думал, что он должен был больше сделать для темпов экономического роста, структурных и институциональных реформ", - заявил журналистам Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.
Глава Счетной палаты отметил, что в настоящее время российская экономика пока испытывает сложный период в своем развитии. "Я считаю, что у России есть все возможности для того, чтобы восстановить темпы экономического роста. Но для этого потребуется проводить реформы", - подчеркнул он.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
15 января, 22:38Отставка правительства России
Будущее Дмитрия Медведева
Кудрин считает, что для этого новому премьер-министру нужно будет вернуться к вопросу качества управления национальными проектами.
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Отставка правительства РоссииДмитрий МедведевАлексей КудринСчетная палата РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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