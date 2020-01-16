Кудрин заявил, что Медведев должен был сделать больше для экономики

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев должен был больше сделать для ускорения темпов роста российской экономики, а также для проведения структурных и институциональных реформ, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

В среду Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Михаила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.

"Будучи на посту председателя правительства, я думал, что он должен был больше сделать для темпов экономического роста, структурных и институциональных реформ", - заявил журналистам Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.

Глава Счетной палаты отметил, что в настоящее время российская экономика пока испытывает сложный период в своем развитии. "Я считаю, что у России есть все возможности для того, чтобы восстановить темпы экономического роста. Но для этого потребуется проводить реформы", - подчеркнул он.