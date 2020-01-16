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Моралес признал идею создать в Боливии вооруженное ополчение ошибкой
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РИА Новости

Моралес признал идею создать в Боливии вооруженное ополчение ошибкой

18:05 16.01.2020 (обновлено: 18:14 16.01.2020)
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© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
© AP Photo / Juan Karita
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес взял назад свои слова о необходимости формирования в стране вооруженного ополчения, следует из письма, размещенного в Twitter.
Ранее Моралес, покинувший Боливию после отставки, заявил, что в случае возвращения может организовать вооруженное народное ополчение.
Эти слова вызвали резкую критику со стороны действующих властей Боливии. Источники портала Infobae в администрации президента Аргентины - страны, где в настоящее время находится Моралес - сообщили, что власти попросили бывшего главу государства убавить свою воинственную риторику.
"Несколько дней назад были опубликованы мои слова о формировании ополчения. Я признаю свою ошибку. Мое глубокое убеждение всегда заключалось в необходимости защиты жизни и мира", - пишет Моралес.
Он призвал международное сообщество предпринять усилия для гарантии прав человека в Боливии.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил на 3 мая всеобщие выборы в стране.
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9 января, 12:12
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