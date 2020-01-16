Моралес признал идею создать в Боливии вооруженное ополчение ошибкой

Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019

© AP Photo / Juan Karita Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв - РИА Новости. Экс-президент Экс-президент Боливии Эво Моралес взял назад свои слова о необходимости формирования в стране вооруженного ополчения, следует из письма, размещенного в Twitter.

Ранее Моралес, покинувший Боливию после отставки, заявил, что в случае возвращения может организовать вооруженное народное ополчение.

Эти слова вызвали резкую критику со стороны действующих властей Боливии. Источники портала Infobae в администрации президента Аргентины - страны, где в настоящее время находится Моралес - сообщили, что власти попросили бывшего главу государства убавить свою воинственную риторику.

"Несколько дней назад были опубликованы мои слова о формировании ополчения. Я признаю свою ошибку. Мое глубокое убеждение всегда заключалось в необходимости защиты жизни и мира", - пишет Моралес.

Он призвал международное сообщество предпринять усилия для гарантии прав человека в Боливии.

Reafirmo mi convicción más profunda por la vida y por la paz. pic.twitter.com/RGeGuavSv8 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 16 января 2020 г.