Богданов и Саед обсудили подготовку к берлинской конференции по Ливии

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар согласились участвовать в мероприятии.