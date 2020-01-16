Богданов и Саед обсудили подготовку к берлинской конференции по Ливии

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с временным поверенным в делах Государства Ливия в Москве Абу Саедом подготовку к берлинской конференции.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг неё с акцентом на важность успешного проведения 19 января в Берлине Международной конференции по Ливии. При этом с российской стороны была подтверждена необходимость скорейшего урегулирования ливийского кризиса через налаживание инклюзивного межливийского диалога под эгидой ООН", - сообщили в МИД России.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар согласились участвовать в мероприятии.