В ДНР рассказали детали встречи контактной группы по Донбассу

МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Контактная группа по Контактная группа по Донбассу обсуждает девять участков разведения сил и средств, из них три участка предложил Киев, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова

В четверг в Минске состоялось первое в этом году заседание контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп.

"По вопросам безопасности обсуждались новые участки разведения сил и средств. Украинская сторона наконец-то представила свои предложения, в итоге сейчас на столе для обсуждения девять участков: три от Донецкой народной республики, три от Луганской народной республики и три от Украины", - заявила Никонорова журналистам в Минске.

По ее словам, сейчас идет процесс обсуждения этих участков, "будут на следующем заседании попытки сближения позиций". "Должны быть представлены координаты этих участков, потому что просто по названию невозможно согласовать, чтобы совпали позиции сторон по конкретному участку, для этого необходимы координаты", - отметила Никонорова.