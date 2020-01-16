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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-16T17:21+0300
https://ria.ru/20200116/1563506816.html
СМИ: при обстреле Алеппо боевиками погибли не менее четырех человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/156021/34/1560213486_131:453:2967:2048_1036x0_80_0_0_12e38f3e8f231d44658ce6e49254937a.jpg
РИА Новости

СМИ: при обстреле Алеппо боевиками погибли не менее четырех человек

17:21 16.01.2020
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
Алеппо. Архивное фото
ДАМАСК, 16 янв - РИА Новости. Обстрел жилых районов сирийского Алеппо боевиками привел к гибели четверых человек, ранены более 20, передает радиостанция Sham FM.
"В результате обстрела районов Алеппо ас-Суккари и Аазамия боевиками погибли четверо, ранены более 20 человек", - передает радио.
Бойцы сирийских правительственных войск после освобождения от боевиков города Джарджаназ в провинции Идлиб
15 января, 22:30
Боевики предприняли ряд провокаций против вооруженных сил Сирии
С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Боевики несколько раз обстреляли эти коридоры. Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб с полуночи 12 января, однако в ночь на четверг операция сирийской армии возобновилась из-за нарушения боевиками перемирия.
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