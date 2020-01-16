Первый в этом году запуск с Байконура состоится седьмого февраля

САМАРА, 16 янв - РИА Новости. Первый запуск британских спутников OneWeb с космодрома Первый запуск британских спутников OneWeb с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" перенесен на 7 февраля, рассказал журналистам в четверг глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"С выходом на пуск в районе 7 февраля", - сказал он, рассказывая о запуске спутников OneWeb.

Запуск должен быть произведен на ракете "Союз-2.1б". Это должен быть первый пуск с Байконура в этом году.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что запуск намечен на 9 февраля. Изначально пуск должен был состояться в декабре 2019 года. Перенос был связан с более поздней, чем планировалось, доставкой второй партии спутников OneWeb на Байконур.

В 2020 году, как сообщила ранее компания Arianespace, с российских космодромов Байконур и Восточный планируется осуществить не менее восьми стартов ракет "Союз-2" с группами спутников OneWeb.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат". Всего с Байконура намечается выполнить девять пусков, с Восточного - восемь, с Куру - четыре (один уже проведен в феврале 2019 года).

В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель в интервью газете Australian заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.