Росздравнадзор оценил вопрос уголовного наказания за врачебные ошибки

"Мы должны понимать, что расследования таких неблагоприятных событий (врачебных ошибок - ред.) должно все-таки строиться открытым способом, врач не должен камуфлировать", - заявил Мурашко на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС.

Однако он отметил, что если существует угроза уголовного преследования, то неизбежно происходит утаивание. "Уголовное преследование врача должно быть минимизировано, к этому должно быть фактически четкое показание - только халатность. Все остальное все-таки должно уходить больше в неуголовное поле", - считает Мурашко.