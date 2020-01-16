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Росздравнадзор оценил вопрос уголовного наказания за врачебные ошибки
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РИА Новости

Росздравнадзор оценил вопрос уголовного наказания за врачебные ошибки

13:23 16.01.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врачи должны нести уголовную ответственность только за халатность, при этом расследование врачебных ошибок должно происходить открыто, считает глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
"Мы должны понимать, что расследования таких неблагоприятных событий (врачебных ошибок - ред.) должно все-таки строиться открытым способом, врач не должен камуфлировать", - заявил Мурашко на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС.
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Однако он отметил, что если существует угроза уголовного преследования, то неизбежно происходит утаивание. "Уголовное преследование врача должно быть минимизировано, к этому должно быть фактически четкое показание - только халатность. Все остальное все-таки должно уходить больше в неуголовное поле", - считает Мурашко.
Он также добавил, что к этой идее сегодня приходят главы зарубежных министерств здравоохранения.
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Тема уголовного наказания за врачебные ошибки в последнее время получила большой резонанс. Медицинские ассоциации жаловались властям и правозащитникам на ведущуюся, по их мнению, кампанию против врачей, по этому поводу к генеральному прокурору Юрию Чайке обращался президентский Совет по правам человека.
В СК РФ в апреле прошлого года заявляли, что только каждое девятое-десятое уголовное дело против врачей доходит до суда – задача, как отмечали в ведомстве, детально разобраться в инцидентах, а не карать всех подряд.
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Здоровье - ОбществоСледственный комитет РФРосздравнадзорЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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