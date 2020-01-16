Вильфанда насторожило количество осадков в европейской части России

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Очень мало осадков выпало в центре европейской части РФ с осени, это пока не дает повода говорить о потенциальной пожароопасности, но настораживает, заявил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Если март будет холодный, выпадет снег и будет медленно таять в апреле, эта ситуация будет не очень страшна. Тем не менее, индикатор такой есть, влажность почвы мала. Она в какой-то степени настораживает. Повторяю, это не прогноз опасности", - сказал он на пресс-конференции.
Вильфанд уточнил, что в Москве принято решение об обводнении торфяников уже сейчас, зимой.
По его словам, за период с сентября по декабрь выпало "удивительно небольшое количество осадков" в центре европейской части России. В Московской, Владимирской, Калужской, Брянской, Воронежской, Курской областях этот показатель составил около 50% от нормы. Это привело к тому, что "влага в метровом слое почвы небольшая". В то же время в Костромской области выпало 270% от нормы осадков.