Вильфанда насторожило количество осадков в европейской части России

"Если март будет холодный, выпадет снег и будет медленно таять в апреле, эта ситуация будет не очень страшна. Тем не менее, индикатор такой есть, влажность почвы мала. Она в какой-то степени настораживает. Повторяю, это не прогноз опасности", - сказал он на пресс-конференции.