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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T07:24+0300
https://ria.ru/20200116/1563477220.html
В Югре изучают вопрос об изменении размера аналога маткапитала
https://cdn24.img.ria.ru/images/155034/42/1550344227_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_eebcc4b5eadc2e5c053005237245daa9.jpg
РИА Новости

В Югре изучают вопрос об изменении размера аналога маткапитала

07:24 16.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Вильф
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Ханты-Мансийск. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 янв - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа изучают вопрос об изменении размеров выплаты семейного капитала - регионального аналога материнского капитала, который призван поддержать многодетные семьи, сообщила РИА Новости глава департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.
Президент РФ Владимир Путин в среду выступил с посланием к Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.
Вид Хабаровска
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В Югре с 2013 года выплачивается так называемый семейный капитал - мера поддержки многодетных семей, позволяющая получить в случае рождения или усыновления третьего ребенка и последующих детей 116 тысяч рублей. Эти средства, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинской помощи. Ранее власти округа продлили выплаты югорского семейного капитала до 2021 года.
"В настоящее время в автономном округе прорабатывается вопрос изменения подходов к предоставлению югорского семейного капитала и его размерам. Решение с учетом общественного мнения будет принято в 2020 году", - сообщила Пономарева.
Она подчеркнула, что считает необходимым усилить финансовую поддержку семей при рождении второго ребенка, а также многодетных семей, причем не только для борьбы с бедностью, но и для решения демографических проблем.
"Для простого воспроизводства населения необходим суммарный коэффициент рождаемости 2,15, когда женщины в среднем рожают двух и более детей. В Югре по итогам 2018 года данный показатель составил 1,87, девятое место среди субъектов Российской Федерации", - добавила собеседница агентства.
Осенью 2019 года губернатор ХМАО Наталья Комарова, выступая на международной конференции "Женщины-лидеры и устойчивое развитие" в Белграде, заявила, что количество многодетных семей в Югре за предыдущие три года выросло с 23 тысяч до 28 тысяч. Это, по ее словам, стало возможным благодаря репродуктивной медицине, а также финансовому сопровождению семей, в частности, материнскому и югорскому семейному капиталам.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюХанты-Мансийский автономный округДетские вопросыХанты-МансийскОбщество
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