В Югре изучают вопрос об изменении размера аналога маткапитала

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 янв - РИА Новости. Власти Власти Ханты-Мансийского автономного округа изучают вопрос об изменении размеров выплаты семейного капитала - регионального аналога материнского капитала, который призван поддержать многодетные семьи, сообщила РИА Новости глава департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

Президент РФ Владимир Путин в среду выступил с посланием к Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.

В Югре с 2013 года выплачивается так называемый семейный капитал - мера поддержки многодетных семей, позволяющая получить в случае рождения или усыновления третьего ребенка и последующих детей 116 тысяч рублей. Эти средства, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинской помощи. Ранее власти округа продлили выплаты югорского семейного капитала до 2021 года.

"В настоящее время в автономном округе прорабатывается вопрос изменения подходов к предоставлению югорского семейного капитала и его размерам. Решение с учетом общественного мнения будет принято в 2020 году", - сообщила Пономарева.

Она подчеркнула, что считает необходимым усилить финансовую поддержку семей при рождении второго ребенка, а также многодетных семей, причем не только для борьбы с бедностью, но и для решения демографических проблем.

"Для простого воспроизводства населения необходим суммарный коэффициент рождаемости 2,15, когда женщины в среднем рожают двух и более детей. В Югре по итогам 2018 года данный показатель составил 1,87, девятое место среди субъектов Российской Федерации", - добавила собеседница агентства.