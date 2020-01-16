Вильфанд: прогноз по рискам лесных пожаров можно будет дать в марте

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Метеорологи смогут спрогнозировать риски возникновения лесных пожаров и наводнений только в марте, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Если бы у нас разговор был в конце февраля или начале марта, я бы уже описал эту ситуацию более подробно, потому что такие ситуации (аномально теплая зима - ред.) редкие. По климату, максимальная водность снега наблюдается в конце первой декады марта. Тогда же происходит устойчивый переход температуры в сторону положительных отметок. В марте еще очень много событий. Я уже не говорю, что еще и снег может выпасть", - сказал Вильфанд.
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