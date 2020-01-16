Лавров в Ташкенте встретится с президентом Узбекистана и главой МИД

Как сообщили в МИД РФ, визит в значительной мере посвящен подготовке очередного саммита в Москве в 2020 года.

"Стороны рассмотрят ход работы над пакетом двусторонних документов, включая декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Узбекистаном, инициатором которой выступил Ташкент", - отметили в ведомстве.

На данный момент прорабатывается порядка 20 двусторонних документов. Также готовится насыщенная программа мероприятий в связи с визитом Мирзиёева в Москву. В их числе - Форум межрегионального сотрудничества, российско-узбекские образовательный и медиафорумы.

Комплекс вопросов

На переговорах Лавров и Камилов рассмотрят весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, уточнили в МИД РФ. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося в октябре 2018 года государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.

Министры также подпишут программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2020-2021 годы, "предусматривающую сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики".

В ходе визита в Ташкент Лавров также выступит перед студентами филиала МГИМО МИД России, открывшегося здесь в прошлом месяце.

Экономика, безопасность, гуманитарная сфера

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович видит три основных направления сотрудничества Москвы и Ташкента: экономика, безопасность и гуманитарная сфера.

"Это три основных трека, о которых будет идти речь на переговорах министров иностранных дел", - заявил он РИА Новости.

По направлению экономики главными вопросами сейчас являются перспективы вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и инвестиционные проекты в этой республике с участием России, к примеру, строительство Росатомом атомной электростанции. "Перед новым годом МИД Узбекистана весьма позитивно высказался о перспективах вступления, я думаю, что обсуждение этого вопроса идёт предметно", - считает аналитик.

Он напомнил, что в концепции социально-экономического развития Узбекистана зафиксированы планы заключения до 2021 года соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. "И дальше прописано изучение вопроса о вступлении. Высока вероятность, что это вопрос будет обсуждаться на переговорах министров Лаврова и Камилова", - отметил он.

Мендкович не исключает, что в центре внимания переговоров министров будет вопрос развития трудовой миграции. "В год в России бывает до двух миллионов трудовых мигрантов из Узбекистана. Ташкент занимается процессом регулирования миграции, создаются специальные центры миграционной подготовки до отправки в Россию - курсы языка, дистанционный поиск работы, страхование и другие процедуры для придания организационного статуса миграции, чтобы процесс был не хаотичным и был безопасным. Скорее всего, главы МИД обсудят, как Россия может этому содействовать", - подчеркнул эксперт.

В сфере безопасности, по прогнозу аналитика, министры обсудят тему урегулирования в Афганистане. "Будет обсуждаться дальнейшее укрепление сотрудничества Узбекистана с Россией по вопросам борьбы с терроризмом, наркоторговлей", - считает политолог.

Он напомнил, что Узбекистан не входит в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), после того как в 2012 году приостановил членство. "Вопрос о возвращении Узбекистана в ОДКБ пока не ставится, идёт обсуждение других форматов сотрудничества - либо двусторонних, либо за счёт создания конституционного органа - ОДКБ плюс Узбекистан, потому что граница с Афганистаном является общей проблемой, которую лучше решать сообща", - сказал Мендкович.