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Лавров в Ташкенте встретится с президентом Узбекистана и главой МИД
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РИА Новости

Лавров в Ташкенте встретится с президентом Узбекистана и главой МИД

01:11 16.01.2020
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкПереговоры С.Лаврова и А.Камилова в Ташкенте
Переговоры С.Лаврова и А.Камилова в Ташкенте
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
Переговоры С.Лаврова и А.Камилова в Ташкенте. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся с официальным визитом в Узбекистане, проведёт переговоры со своим узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым, также его примет президент республики Шавкат Мирзиеев.
Как сообщили в МИД РФ, визит в значительной мере посвящен подготовке очередного саммита в Москве в 2020 года.
"Стороны рассмотрят ход работы над пакетом двусторонних документов, включая декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Узбекистаном, инициатором которой выступил Ташкент", - отметили в ведомстве.
На данный момент прорабатывается порядка 20 двусторонних документов. Также готовится насыщенная программа мероприятий в связи с визитом Мирзиёева в Москву. В их числе - Форум межрегионального сотрудничества, российско-узбекские образовательный и медиафорумы.

Комплекс вопросов

На переговорах Лавров и Камилов рассмотрят весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, уточнили в МИД РФ. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося в октябре 2018 года государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.
Медресе на площади Регистан в Самарканде
26 декабря 2019, 11:00Сказано в эфире
Востоковед рассказал о выгодах присоединения Узбекистана к ЕАЭСУзбекистан рассматривает возможность вступления в ЕАЭС, заявили в МИД страны. О том, что может получить Ташкент в таком случае, рассказал в эфире радио Sputnik востоковед Дмитрий Верхотуров.
Министры также подпишут программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2020-2021 годы, "предусматривающую сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики".
В ходе визита в Ташкент Лавров также выступит перед студентами филиала МГИМО МИД России, открывшегося здесь в прошлом месяце.

Экономика, безопасность, гуманитарная сфера

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович видит три основных направления сотрудничества Москвы и Ташкента: экономика, безопасность и гуманитарная сфера.
"Это три основных трека, о которых будет идти речь на переговорах министров иностранных дел", - заявил он РИА Новости.
По направлению экономики главными вопросами сейчас являются перспективы вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и инвестиционные проекты в этой республике с участием России, к примеру, строительство Росатомом атомной электростанции. "Перед новым годом МИД Узбекистана весьма позитивно высказался о перспективах вступления, я думаю, что обсуждение этого вопроса идёт предметно", - считает аналитик.
Он напомнил, что в концепции социально-экономического развития Узбекистана зафиксированы планы заключения до 2021 года соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. "И дальше прописано изучение вопроса о вступлении. Высока вероятность, что это вопрос будет обсуждаться на переговорах министров Лаврова и Камилова", - отметил он.
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Мендкович не исключает, что в центре внимания переговоров министров будет вопрос развития трудовой миграции. "В год в России бывает до двух миллионов трудовых мигрантов из Узбекистана. Ташкент занимается процессом регулирования миграции, создаются специальные центры миграционной подготовки до отправки в Россию - курсы языка, дистанционный поиск работы, страхование и другие процедуры для придания организационного статуса миграции, чтобы процесс был не хаотичным и был безопасным. Скорее всего, главы МИД обсудят, как Россия может этому содействовать", - подчеркнул эксперт.
В сфере безопасности, по прогнозу аналитика, министры обсудят тему урегулирования в Афганистане. "Будет обсуждаться дальнейшее укрепление сотрудничества Узбекистана с Россией по вопросам борьбы с терроризмом, наркоторговлей", - считает политолог.
Он напомнил, что Узбекистан не входит в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), после того как в 2012 году приостановил членство. "Вопрос о возвращении Узбекистана в ОДКБ пока не ставится, идёт обсуждение других форматов сотрудничества - либо двусторонних, либо за счёт создания конституционного органа - ОДКБ плюс Узбекистан, потому что граница с Афганистаном является общей проблемой, которую лучше решать сообща", - сказал Мендкович.
При этом, по его оценке, последние три года сотрудничество в сфере безопасности Москвы и Ташкента развивается гораздо лучше, чем в предыдущие годы.
Ташкентская телебашня
26 декабря 2019, 09:19
В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС
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Абдулазиз КамиловШавкат МирзиеевМИД УзбекистанаЕвразийский экономический союзСергей ЛавровМИД РФОДКБУзбекистанРоссияВ мире
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