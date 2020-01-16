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Туризм
2020-01-16T03:22+0300
https://ria.ru/20200116/1563466831.html
На Камчатке лисам провели фотосессию на фоне рогов
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РИА Новости

На Камчатке лисам провели фотосессию на фоне рогов

03:22 16.01.2020
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© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" / Николай СоловьёвАнадырская лисица в Кроноцком заповеднике
Анадырская лисица в Кроноцком заповеднике
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" / Николай Соловьёв
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали фотографии лисиц, позирующих на фоне сброшенных рогов оленя.
"Анадырские лисицы в зимнем наряде сами по себе красивы и фотогеничны, — написали в подписи к снимкам. — А когда природной декорацией служат огромные рога дикого северного оленя, которые он сбросил поздней осенью, успех съемке обеспечен".
Как уточнили в пресс-службе заказника, эту пару огневок в тундре несколько лет назад сфотографировал государственный инспектор Кроноцого заповедника Николай Соловьёв.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатский край
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