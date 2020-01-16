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Пороховая бочка: глобальный долг достиг 253 триллионов долларов
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РИА Новости

Пороховая бочка: глобальный долг достиг 253 триллионов долларов

08:00 16.01.2020 (обновлено: 08:13 16.01.2020)
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© AP Photo / Evan VuccПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. По оценкам Института международных финансов (IIF), суммарная мировая задолженность обновила исторический рекорд — 253 триллиона долларов. Экономисты предупреждают: условия для нового мирового кризиса уже сложились. Под кем может взорваться долговая бомба — в материале РИА Новости.

Низкие ставки

Общие долги населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран соответствуют 322 процентам глобального ВВП, то есть более чем в три раза превышают стоимость всех продуктов и услуг на планете.
По данным IIF, за пять лет этот показатель увеличился почти на 30 триллионов и в ближайшее время продолжит расти, даже несмотря на замедление мировой экономики.

По подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), темпы экономического роста в 2019-м оказались самыми низкими со времен финансового кризиса 2008 года. Это верный признак того, что кризис не за горами.

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Эксперты поясняют: рекордная закредитованность — результат политики центральных банков по снижению процентных ставок, направленной на то, чтобы оживить экономику. Считается, что низкие ставки удешевляют кредиты, стимулируют внутренний спрос и инвестиции. Но плата за это — разбухание долгов стран и компаний, стремящихся занять побольше и подешевле.
Как подчеркивается в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), беспрецедентная задолженность — одна из главных угроз, нависших над мировой экономикой.

Обросли долгами

Особенно много долгов у развитых стран: порядка 180 триллионов долларов, 383 процента ВВП. У развивающихся стран — 72 триллиона, 223 процента ВВП.
В Японии суммарная задолженность правительства, граждан и бизнеса превышает 540 процентов ВВП. Впрочем, гособязательства конвертированы в национальную валюту и почти целиком принадлежат внутренним инвесторам. Поэтому японский долговой рынок мало зависит от настроений зарубежных инвесторов и международных рейтинговых агентств, что существенно снижает риск дефолта.
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Гораздо большую угрозу для мировой экономики представляет долг США, достигший 327 процентов ВВП страны — 70 триллионов долларов. Причем 22 триллиона приходятся на государственные займы. К 2028 году только на выплату процентов американцы будут тратить пятую часть госбюджета.

Ситуацию осложняет то, что почти 40 процентов госдолга США принадлежит иностранным инвесторам, теряющим доверие к американским активам. Некогда крупнейший держатель трежерис — Китай — в последние годы активно распродает эти бумаги.

Но и непогашенные обязательства развивающихся стран вызывают опасения: отношение долга к ВВП с 2010 по 2018 год выросло более чем наполовину.
Как указывал ранее Институт международных финансов, именно страны с формирующимися рынками внесли наибольший вклад в увеличение глобального долга. Самый высокий относительный рост зафиксирован в Чили, Южной Корее, Бразилии, ЮАР, Пакистане. Причем значительная часть — это корпоративный сектор, почти догнавший по долгам совокупный ВВП тридцати развивающихся стран, — 92,6 процента.
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Особенно экономистов беспокоит Китай. Как подчеркивает Всемирный банк, в последние десять лет КНР выступала главным генератором нового долга. С 2010-го непогашенные обязательства достигли 310 процентов ВВП. Эксперты IIF объяснили этом ростом кредитования в корпоративном секторе.
Корпоративный долг КНР — самый большой в мире. Когда в 2008 году случился финансовый коллапс, в Пекине отреагировали расширением кредитования. К 2016-му корпоративный долг достиг 160 процентов ВВП, общий — 230 процентов.

Набирать кредиты китайским предприятиям позволяет теневой банкинг: этот сектор разросся до угрожающих масштабов. Поскольку многие клиенты и так перегружены кредитами и к новым займам им по правилам прибегать нельзя, китайские банки выдают деньги финансовым брокерам и ростовщикам, выступающим посредниками между банками и бизнесом.

Объем сектора теневого кредитования в Китае приблизился к семи триллионам долларов. Международный валютный фонд уже предупреждал: этот пузырь способен обрушить экономику страны и запустить новый азиатский кризис, аналогичный обвалу 1997 года. Мрачные прогнозы подтвердил и Всемирный банк: эксперты уверены, что новый глобальный кризис зародится именно в КНР и окажется более масштабным и тяжелым, чем все предыдущие.
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Институт международных финансовмировой долгВсемирный банкКитайООНСШАЭкономика
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