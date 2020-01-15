Губернатор Подмосковья назвал новые меры поддержки семьи прорывными

"Материнский капитал за первого ребёнка - конечно, прорыв. Эта большая забота о тех, кто собирается завести семью. Регион растет на 90 тысяч жителей в год и поддержка молодых семей для нас стратегически важна", - привели в пресс-службе правительства области слова Воробьева.

Президент РФ в послании Федеральному Собранию объявил ряд важных мер для решения демографической проблемы в стране: в частности, предлагается увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца, ввести новые пособия на детей, обеспечить всех школьников в России до четвертого класса бесплатным горячим питанием.

"Необходимо в самый короткий период внести поправки в бюджет и уже в 2020 году сделать в Московской области горячее питание для начальной школы бесплатным, В прошлом году мы единовременно заложили 50 школ, в этом сдаем 36. Задача – продолжать строить и создавать максимально комфортные условия", - отметил в этой связи губернатор Подмосковья.