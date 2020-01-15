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Рязанская область
Рязанская область
2020-01-15T21:24+0300
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Рязанский губернатор прокомментировал послание Путина
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РИА Новости

Рязанский губернатор прокомментировал послание Путина

21:24 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РЯЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному собранию РФ очень важные, беспрецедентные и своевременные меры, заявил губернатор Рязанской области, член высшего совета партии "Единая Россия" Николай Любимов.
Он отметил яркую социальную направленность послания. "Новые задачи в экономике и социальной сфере определяют новый уровень, качество и ответственность работы регионов. Президент РФ озвучил в своем послании очень важные, беспрецедентные и своевременные меры, которые позволят нам вести эффективную социальную политику, оказывать серьезную дополнительную господдержку семьям, молодым специалистам, медицинским работникам, педагогам", – сказал губернатор.
По его словам, продление программы материнского капитала, увеличение размера выплат для семей с двумя детьми, выдача маткапитала при рождении первенца, введение с 1 января 2020 года ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов, дополнительное поощрение классных руководителей, – все эти решения позволят более быстро и эффективно выполнить национальные цели, поставленные президентом РФ. "Все основные заявления президента РФ касаются жизни людей, каждого человека", – сказал Любимов.
Губернатор отметил, что в Рязанской области активно идет работа по созданию дополнительных мест в яслях, в школах, установленные плановые показатели выполняются. Предложенные меры позволят вести эту работу более оперативно и эффективно.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Важными для региона Любимов считает меры, направленные на повышение доступности высшего очного образования путем увеличения количества бюджетных мест в региональных вузах. "Вопрос кадровой обеспеченности ведущих отраслей, а также учреждений соцсферы для Рязанской области крайне актуален. Благодаря озвученным в послании президента инициативам мы сможем эффективно решать проблему нехватки в районах врачей, инженеров, педагогов. Надеюсь, что совместно с муниципальными образованиями мы найдем резервы и сможем выполнить задачу по обеспечению молодых специалистов жильем в малых населенных пунктах", – заявил губернатор.
Любимов отметил, что поддерживает заявление Путина о компенсации регионам за счет федеральных средств двух третей выпадающих доходов от инвестиционного налогового применения вычета. "Эта мера, так же как ускоренная разработка пакета законопроектов, облегчающих работу бизнеса, позволят в кратчайшие сроки сделать качественный рывок в развитии экономики", - считает Любимов.
Он назвал также "очень правильным" решение о запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство для глав субъектов РФ и других высших должностных лиц. "Люди, занимающие такие высокие и ответственные посты, должны полностью посвящать себя своей стране, трудиться с полной самоотдачей", – подчеркнул губернатор. По его словам, знаковым является также решение о закреплении в Конституции роли и статуса Государственного совета. "Регионы получат тем самым дополнительную возможность влиять на федеральное законодательство. Это дополнительные права, но и дополнительная ответственность, а в целом это повысит эффективность работы по развитию субъектов", – отметил Любимов.
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По его словам, крайне важной для региона является задача стимулирования роста экономики и повышения эффективности социальных мер для обеспечения роста уровня жизни людей, их доходов. "Совершенствование механизмов реализации национальных проектов в первичном звене здравоохранения, в образовании, в сфере демографии – это то, что крайне нужно регионам. И первый год работы по нацпроектам это показал", – сказал Любимов.
Как считает губернатор, чтобы обеспечить качественное и стопроцентное исполнение всех задач президента РФ, требуется определенная корректировка ряда федеральных законов, и такие конкретные предложения инициированы регионами, в том числе Рязанской областью. "Мы, регионы, предлагаем механизмы того, как необходимо это донастроить, в первую очередь это касается 44-го федерального закона", – сказал Любимов.
Глава региона добавил, что необходима реформа госуправления в целом, поскольку законодательные противоречия зачастую не позволяют реализовать те поручения, которые доводятся до государственных и муниципальных служащих.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовЕдиная РоссияВладимир ПутинРоссияРязанская областьОбщество
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