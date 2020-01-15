Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Госсовет войдет в структуру исполнительной власти, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко.

Ранее Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Госсовета. Президент заявил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения.

"Это даст возможность губернаторам ещё более настойчивыми быть и все свои рекомендации и решения не просто рекомендовать, а принимать уже для исполнения. И надеюсь, что так и будет", - сказал Мутко.

При этом и.о вице-премьера отметил беспрецедентный уровень контакта между федеральным правительством и главами регионов.

"Был очень сложный период у правительства... я считаю, что правительство, формируя планы реализации национальных целей, очень большую работу проделало. Никогда не было такого контакта у правительства с губернаторами, регионами", - заявил Мутко.

Эффективный Госсовет

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что предложение Путина закрепить в Конституции статус и роль Госсовета обусловлено эффективной работой этой структуры.

"Сегодня складывается эффективная работа Госсовета, в составе которого есть рабочие группы, есть консультативная комиссия и в принципе сформировалась позитивная практика, когда на Госсовете принимаются очень серьезные решения. Видимо, именно это будет каким-то образом закреплено в Конституции и иных нормативных документах", - сказал Никитин РИА Новости.

Говоря о повышении статуса глав регионов, губернатор Новгородской области выразил мнение, что их роль должна возрасти, когда реализация федеральной инициативы требует новых расходов местных бюджетов.

"Безусловно, нам бы хотелось – и это принципиально важно – чтобы решения, связанные с нагрузкой для регионального бюджета, принимались с учетом позиции губернаторов… Это не касается каких-то глобальных вещей, системных полномочий, но все, что касается расходов, безусловно, должно обсуждаться", - отметил он.

В качестве примера Никитин привел введение на федеральном уровне новых требований к социальным объектам в регионах, которые влекут увеличение штатного расписания.