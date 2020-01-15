Приоритет международного права в Конституции устарел, заявили в ГД

Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия". 22 декабря 2017

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Идея о том, что международное право должно верховенствовать над российским, закрепленная в Конституции 1993 года, не имеет ничего общего с международной практикой, это был "прогиб под Запад" - ненужный и ставящий Россию в подчиненное положение, считает глава комитета ГД по образованию и науке Идея о том, что международное право должно верховенствовать над российским, закрепленная в Конституции 1993 года, не имеет ничего общего с международной практикой, это был "прогиб под Запад" - ненужный и ставящий Россию в подчиненное положение, считает глава комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.

"Действующая с 1993 года Конституция уже создала определенные институты, традиции, которые очень важны, правовое поле. Рушить всё нет смысла, но, действительно, Конституции нужны изменения. Например, идея о том, что международное право должно верховенствовать над российским, была "заморочкой" большого числа либеральных юристов перестроечного времени", - сказал журналистам Никонов.

"Эта идея не имеет ничего общего с международной практикой, потому что ни в Соединенных Штатах, ни, допустим, в Англии приоритета международного права над их внутренним законодательством нет. Это был прогиб под Запад - совершенно ненужный, нелепый и ставящий нас в подчиненное положение перед какими-то международными инстанциями. Слава Богу, что это сейчас уйдет", - добавил он.

Также депутат одобрил идею, высказанную Путиным во время послания, о том, что высшие должностные лица не должны иметь зарубежного гражданства. Никонов уточнил, что ему не известно, чтобы кто-то из действующих депутатов имел зарубежное гражданство, а те, кому это приписывается на "желтых ресурсах", на самом деле никакого зарубежного гражданства не имеют.