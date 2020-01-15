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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T21:14+0300
https://ria.ru/20200115/1563471022.html
Приоритет международного права в Конституции устарел, заявили в ГД
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РИА Новости

Приоритет международного права в Конституции устарел, заявили в ГД

21:14 15.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия". 22 декабря 2017
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Идея о том, что международное право должно верховенствовать над российским, закрепленная в Конституции 1993 года, не имеет ничего общего с международной практикой, это был "прогиб под Запад" - ненужный и ставящий Россию в подчиненное положение, считает глава комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.
Режиссер Андрей Кончаловский
Вчера, 14:29Послание президента России Федеральному собранию
Кончаловский прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
"Действующая с 1993 года Конституция уже создала определенные институты, традиции, которые очень важны, правовое поле. Рушить всё нет смысла, но, действительно, Конституции нужны изменения. Например, идея о том, что международное право должно верховенствовать над российским, была "заморочкой" большого числа либеральных юристов перестроечного времени", - сказал журналистам Никонов.
"Эта идея не имеет ничего общего с международной практикой, потому что ни в Соединенных Штатах, ни, допустим, в Англии приоритета международного права над их внутренним законодательством нет. Это был прогиб под Запад - совершенно ненужный, нелепый и ставящий нас в подчиненное положение перед какими-то международными инстанциями. Слава Богу, что это сейчас уйдет", - добавил он.
Также депутат одобрил идею, высказанную Путиным во время послания, о том, что высшие должностные лица не должны иметь зарубежного гражданства. Никонов уточнил, что ему не известно, чтобы кто-то из действующих депутатов имел зарубежное гражданство, а те, кому это приписывается на "желтых ресурсах", на самом деле никакого зарубежного гражданства не имеют.
"Идея президента по реформе властных структур должна выстроить более четкую систему сдержек и противовесов, о которой много говорили в 1993 году, но в итоге баланс был изменен в пользу исполнительной власти, потому что Конституцию писали под исполнительную власть в период ее борьбы с парламентом. Уверен, предложения президента будут способствовать выравниванию правового и конституционного поля", - сказал Никонов.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюГосдума РФВячеслав НиконовВладимир ПутинПолитика
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