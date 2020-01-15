Путин задал вектор на национализацию элит, заявили политологи

"Я не думаю, что Путин в том числе, когда он выдвигает предложения по конституционным поправкам, что он исходит из каких-то соображений - остаться или не остаться ... На мой взгляд, то, что Путин сегодня заявил пакет конституционных реформ, подчеркивает, что по его мнению, независимо от того, кто, где, на какой должности в итоге будет, долгосрочная устойчивость и эффективность системы власти определяется качеством, балансом властей и эффективностью их взаимодействия. То есть Путин говорит именно о долгосрочных задачах, устойчивости государственной политической системы",- сказал он.