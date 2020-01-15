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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T20:23+0300
https://ria.ru/20200115/1563469504.html
Путин задал вектор на национализацию элит, заявили политологи
https://cdn21.img.ria.ru/images/156343/87/1563438768_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_34c315b64bf4b012a3ab13668d771b17.jpg
РИА Новости

Путин задал вектор на национализацию элит, заявили политологи

20:23 15.01.2020
2674
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сделал большой шаг в направлении национализации элит и подчеркнул, что политическая составляющая власти должна быть защищена от людей, которые могут быть не патриотами, при этом сам нынешний глава государства вряд ли уйдет из политики и после 2024 года, даже если не будет президентом, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Предстоит национализация элит

Предложенное Путиным ужесточение требований к кандидатам в президенты РФ, которые должны проживать в России не меньше 25 лет, по мнению политологов, говорит о предстоящей национализации элит.
"Говоря об иностранном гражданстве - это очень важный шаг по пути национализации элит. Причем речь идет здесь о самом верхнем руководящем слое. Это важно для подтверждения и закрепления суверенитета нашей страны. Это гарантия того, что люди, которые занимают верхние позиции в системе власти, будут руководствоваться национальными интересами страны и не будут иметь никаких обязательств и лояльностей перед другими государствами. Это исключительно важно и для государства, и для российских граждан", - заявил старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.
"Это предложение по национализации политической элиты. Если повышение роли Госдумы и закрепление статуса Госсовета можно рассматривать как укрепление баланса сил, то что касается национализации элиты – это сохранение управляемости, то есть, условно говоря, политическая составляющая, власть должна быть защищена от людей, которые могут быть непатриотами по мнению Путина. И это предложение по национализации элиты с тем, чтобы во власти работали его единомышленники, а не кто-то еще", - соглашается политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 17:14
Послание президента: амбициозный реализм, который изменит страну
Разговор о конституционных поправках президент начал именно с посыла о том, что необходимо обеспечить именно долгосрочную устойчивость и стабильность государственной политической системы и безусловный суверенитет, заметил глава фонда ИСЭПИ ("Институт социально-экономических и политических исследований") Дмитрий Бадовский.
"И неслучайно в этом смысле на первое место в ряду предлагаемых конституционных новаций Путин поставил блок вопросов, связанных именно с суверенитетом, то есть то, что касалось отношений национального международного плана и связанная с этим тема – это дополнительные требования к высшим государственным чиновникам. Можно назвать это одним из элементов стратегии национализации элит", - полагает он.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления

Обеспечить транзит власти

Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко отметил, что обозначенные президентом в послании принципы будут соблюдаться вне зависимости от того, останется Путин главой государства после 2024 года или нет. При этом он полагает, что вряд ли нынешний глава государства уйдет из политики.
"Так или иначе, на мой взгляд, заданы возможные форматы с одной стороны транзита, с другой стороны обеспечения устойчивости политической системы, чтобы она могла работать при любом президенте. При этом я думаю, что если Путин уходит в 2024 году с поста президента, это не значит, что он уходит вообще из политики", - подчеркнул Минченко.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 13:30Послание президента России Федеральному собранию
Путин призвал парламент нести ответственность за работу правительства
Он также отметил, что хотя то, что наличие в послании президента темы изменения определенных норм Конституции держалась в тайне, экспертная дискуссия ведется давно.
"Дискуссия по всем этим вопросам велась достаточно долго. В том числе я последовательно отстаивал точку зрения, что правительство должно отчитываться перед парламентом и состав правительства должен утверждаться парламентом, поэтому я рад, что в этом вопросе мы с президентом оказались единомышленниками", - сказал эксперт.
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 13:36Послание президента России Федеральному собранию
Путин рассказал, зачем парламенту право формировать правительство
По мнению Бадовского, заявленный Путиным пакет конституционных реформ подчеркивает стремление к устойчивости государственной политической системы.
"Я не думаю, что Путин в том числе, когда он выдвигает предложения по конституционным поправкам, что он исходит из каких-то соображений - остаться или не остаться ... На мой взгляд, то, что Путин сегодня заявил пакет конституционных реформ, подчеркивает, что по его мнению, независимо от того, кто, где, на какой должности в итоге будет, долгосрочная устойчивость и эффективность системы власти определяется качеством, балансом властей и эффективностью их взаимодействия. То есть Путин говорит именно о долгосрочных задачах, устойчивости государственной политической системы",- сказал он.
Режиссер Андрей Кончаловский
Вчера, 14:29Послание президента России Федеральному собранию
Кончаловский прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
В целом же нынешнее послание президента Федеральному Собранию было историческим по своему содержанию, считают эксперты.
"Послание президента - это всегда центральное событие года, но нынешнее послание, без всякого преувеличения, по своему содержанию - историческое. В послании три центральных пункта, каждый принципиально важен. Первое - это конституционное подтверждение того, что Россия - это социальное государство. Второе – это конституционное закрепление суверенного статуса России. И третье – масштабная и глубокая политическая реформа", - полагает Зудин.
Запрос на перемены: о чем Владимир Путин говорил Федеральному собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

Демонстрация графика продолжительности жизни в 2000 - 2030 годы во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
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Послание президента России Федеральному собраниюАлексей ЗудинДмитрий БадовскийГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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