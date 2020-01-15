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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T20:05+0300
https://ria.ru/20200115/1563468891.html
Глава Ингушетии оценил предложения Путина по социальной поддержке
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РИА Новости

Глава Ингушетии оценил предложения Путина по социальной поддержке

20:05 15.01.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
ВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
НАЛЬЧИК, 15 янв – РИА Новости. Меры социальной поддержки, предложенные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, очень важны и актуальны для жителей Ингушетии, власти республики готовы включиться в работу по их реализации, заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Путин в послании Федеральному Собранию в среду объявил ряд важных мер для решения демографической проблемы в стране: в частности, предлагается увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца, ввести новые пособия на детей, обеспечить всех школьников в России до четвертого класса бесплатным горячим питанием.
Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
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"Что важно для нас, как для субъекта, – были обозначены приоритеты в работе органов власти всех уровней. Мы услышали конкретные цели и задачи. Очень важно, что в послании отражены болезненные для Ингушетии направления, связанные с преодолением бедности, застоем в сфере доходов граждан и, конечно, безработицей", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.
Он добавил, что социальным и экономическим проблемам в послании было уделено основное внимание, что важнее всего для жителей республики. "Снижение налоговой нагрузки на семью, изменения в программе материнского капитала, выплаты малоимущим семьям – меры, особенно ощутимые для нуждающихся жителей республики, а также - существенное подспорье молодым семьям", - заметил глава Ингушетии.
По его словам, задачи, стоящие перед республикой, в основном находят свое отражение в национальных проектах, которые уже существенно помогают региону развиваться, совершенствовать социальную инфраструктуру, но новые программы и меры ускорят этот темп.
"Нам со своей стороны надо улучшить работу регионального перинатального центра, приложить все усилия для оздоровления и улучшения жизни людей, обратить пристальное внимание на качество очистных сооружений. Что касается образования, то необходимо укреплять и улучшать его уровень в местных вузах, чтобы наши студенты не стремились уезжать поступать в столицу и другие города страны", - подчеркнул Калиматов.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюМахмуд-Али КалиматовВладимир ПутинИнгушетияРоссияОбщество
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