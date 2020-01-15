Глава Ингушетии оценил предложения Путина по социальной поддержке

Путин в послании Федеральному Собранию в среду объявил ряд важных мер для решения демографической проблемы в стране: в частности, предлагается увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца, ввести новые пособия на детей, обеспечить всех школьников в России до четвертого класса бесплатным горячим питанием.

"Что важно для нас, как для субъекта, – были обозначены приоритеты в работе органов власти всех уровней. Мы услышали конкретные цели и задачи. Очень важно, что в послании отражены болезненные для Ингушетии направления, связанные с преодолением бедности, застоем в сфере доходов граждан и, конечно, безработицей", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.

Он добавил, что социальным и экономическим проблемам в послании было уделено основное внимание, что важнее всего для жителей республики. "Снижение налоговой нагрузки на семью, изменения в программе материнского капитала, выплаты малоимущим семьям – меры, особенно ощутимые для нуждающихся жителей республики, а также - существенное подспорье молодым семьям", - заметил глава Ингушетии.

По его словам, задачи, стоящие перед республикой, в основном находят свое отражение в национальных проектах, которые уже существенно помогают региону развиваться, совершенствовать социальную инфраструктуру, но новые программы и меры ускорят этот темп.