КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь возглавил Ассоциацию инновационных регионов России – он единогласно переизбран председателем совета ассоциации на общем собрании, сообщает пресс-служба главы региона.

Общее собрание членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) прошло в среду в Москве на полях Гайдаровского форума.

"Участники мероприятия обсудили ряд вопросов деятельности ассоциации, подвели итоги работы за 2019 год и утвердили календарный план работы на текущий год. Также единогласным решением участников президент Татарстана Рустам Минниханов был переизбран председателем совета Ассоциации инновационных регионов России", - говорится в сообщении.

Минниханов напомнил, что в нынешнем году ассоциация празднует 10-летний юбилей. Он подчеркнул, что АИРР зарекомендовала себя в качестве эффективной площадки, где поднимаются актуальные вопросы инновационного развития регионов.

Меморандум о создании АИРР был подписан в мае 2010 года в Томске в ходе XIII Инновационного форума Innovus. Первоначально в состав ассоциации вошли Татарстан, Мордовия, Томская, Новосибирская, Иркутская, Калужская области, Красноярский и Пермский края. Сейчас в ее составе 16 регионов. Постоянно действующим коллегиальным органом управления АИРР является совет ассоциации.

Цель ассоциации – содействие эффективному инновационному развитию регионов-участников, построенное на признании сложившихся различных моделей научно-технического роста. В задачи АИРР в частности входят способствование продвижению совместных инновационных, экономических, научно-технических и образовательных проектов в органах государственной власти РФ, стимулирование обмена опытом по созданию благоприятной правовой, экономической, социальной, творческой среды развития инноваций, взаимодействие с аналогичными ассоциациями за рубежом.