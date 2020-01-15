Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-01-15T18:33+0300
https://ria.ru/20200115/1563464989.html
Минниханов вновь возглавил Ассоциацию инновационных регионов России
https://cdn24.img.ria.ru/images/152132/91/1521329199_0:159:3074:1888_1036x0_80_0_0_944b9e9a9c375689c36b2f74b7e3046a.jpg
РИА Новости

Минниханов вновь возглавил Ассоциацию инновационных регионов России

18:33 15.01.2020
135
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь возглавил Ассоциацию инновационных регионов России – он единогласно переизбран председателем совета ассоциации на общем собрании, сообщает пресс-служба главы региона.
Общее собрание членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) прошло в среду в Москве на полях Гайдаровского форума.
"Участники мероприятия обсудили ряд вопросов деятельности ассоциации, подвели итоги работы за 2019 год и утвердили календарный план работы на текущий год. Также единогласным решением участников президент Татарстана Рустам Минниханов был переизбран председателем совета Ассоциации инновационных регионов России", - говорится в сообщении.
Минниханов напомнил, что в нынешнем году ассоциация празднует 10-летний юбилей. Он подчеркнул, что АИРР зарекомендовала себя в качестве эффективной площадки, где поднимаются актуальные вопросы инновационного развития регионов.
Города России. Казань
14 января, 15:38Религия и мировоззрение
Муфтият Татарстана организовал отдых для 2500 детей
Меморандум о создании АИРР был подписан в мае 2010 года в Томске в ходе XIII Инновационного форума Innovus. Первоначально в состав ассоциации вошли Татарстан, Мордовия, Томская, Новосибирская, Иркутская, Калужская области, Красноярский и Пермский края. Сейчас в ее составе 16 регионов. Постоянно действующим коллегиальным органом управления АИРР является совет ассоциации.
Цель ассоциации – содействие эффективному инновационному развитию регионов-участников, построенное на признании сложившихся различных моделей научно-технического роста. В задачи АИРР в частности входят способствование продвижению совместных инновационных, экономических, научно-технических и образовательных проектов в органах государственной власти РФ, стимулирование обмена опытом по созданию благоприятной правовой, экономической, социальной, творческой среды развития инноваций, взаимодействие с аналогичными ассоциациями за рубежом.
На долю регионов ассоциации приходится порядка 20% российского ВРП, более 35% всей инновационной продукции страны, 27% всех инновационных организаций, в регионах ассоциации работает свыше 300 объектов инновационной инфраструктуры – региональные инжиниринговые центры, технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, инновационные территориальные кластеры.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
14 января, 15:27Республика Татарстан
Татарстан и "РосРАО" подписали соглашение о сотрудничестве
000001
Обсудить 0
Республика ТатарстанРустам МиннихановРоссияЭкономика
Рекомендуем
РЖД
РЖД ввели компенсации пассажирам за опоздание скоростных "Ласточек"
Лондонская фондовая биржа
Акции российских компаний отреагировали на отставку правительства
Логотип Сибирской генерирующей компании на Красноярском экономическом форуме 2018
СГК в 2019 году снизила выработку тепловой энергии на 5,5%
Каир
МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Польский оператор "Дружбы" изменил систему контроля качества нефти
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Число жертв взрыва и пожара на химзаводе в Испании выросло до трех
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин поддержал продажу госпакета Сбербанка от ЦБ правительству
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Режиссер Андрей Кончаловский
Кончаловский прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Посольство РФ в Таллине
Посольство в Эстонии начало прием заявок на бесплатное обучение в РФ
Вид на Душанбе, Таджикистан
В Душанбе один человек погиб при взрыве ручной гранаты
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
В Белом доме назвали процесс импичмента фальшивым
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
ДНР планирует обсудить в Минске вопрос открытия новых КПП в Донбассе
Новогодняя елка на Патриарших прудах в Москве
Гидрометцентр назвал регионы, попавшие в аномальную зону тепла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
Лента новостейМолния