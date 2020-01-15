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Краснодарский край
2020-01-15T18:18+0300
https://ria.ru/20200115/1563464039.html
Спикер Заксобрания Кубани прокомментировал послание президента
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РИА Новости

Спикер Заксобрания Кубани прокомментировал послание президента

18:18 15.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского краяЮрий Бурлачко
Юрий Бурлачко
© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского края
Юрий Бурлачко. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 янв - РИА Новости. Проблемы, затронутые в послании президента России Федеральному собранию, носят безотлагательный характер, Заксобрание Кубани планирует оперативно подготовить нормотворческие решения, чтобы озвученные задачи были выполнены, сообщил журналистам спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
"Затронутые в послании проблемы носят безотлагательный характер, и Законодательное собрание Кубани максимально оперативно подготовит все необходимые нормотворческие решения для того, чтобы озвученные президентом РФ задачи были выполнены", - сказал председатель регионального парламента.
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Одним из направлений в послании было определено преодоление негативной демографической ситуации, в которой оказалась Россия. С этой целью президент предложил пакет масштабных изменений в сфере социальной политики. По предварительным оценкам, на эти цели в 2020 году потребуется свыше 400 миллиардов рублей. "Немаловажно, что большую часть затрат федеральный центр возьмет на себя. Определенная ответственность ляжет также на регионы. Органам государственной власти субъектов в ближайшей перспективе предстоит активная работа по законодательному обеспечению президентских инициатив. На Кубани уже многое сделано в плане совершенствования деятельности отраслей социальной сферы", - отметил спикер.
Он напомнил, что в прошлом году кубанский парламент по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева принял ряд значимых нормативно-правовых актов, нацеленных на социальную поддержку граждан. На сентябрьской сессии были внесены изменения в закон "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае", который предусматривает использование регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий раньше трехлетнего срока со дня рождения или усыновления третьего ребенка. Приняты законы, совершенствующие систему компенсаций работникам образования и здравоохранения за услуги ЖКХ в сельской местности.
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"Актуальными для нас являются озвученные президентом приоритеты развития здравоохранения на местах – как первичного звена, так и высокотехнологической медицины. В нашем регионе наряду со строительством ФАПов расширяется сеть офисов врача общей практики, а по инициативе губернатора начинается строительство новых корпусов двух ключевых учреждений здравоохранения: детской краевой и краевой клинической больниц, которые являются не только лечебными, но и научно-исследовательскими медицинскими центрами", - отметил спикер.
Кроме того, в крае успешно реализуется практика заключения социальных контрактов с малообеспеченными семьями. "Еще одним блоком послания стали предлагаемые поправки в Конституцию. Безусловно, совершенствование политической системы страны отвечает запросу времени. Послание главы государства Федеральному собранию – это стратегический план нашей деятельности на новый политический год. В этом ключе мы будем работать и дальше", - заключил председатель ЗСК.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайРоссияОбщество
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