Спикер Заксобрания Кубани прокомментировал послание президента

КРАСНОДАР, 15 янв - РИА Новости. Проблемы, затронутые в послании Проблемы, затронутые в послании президента России Федеральному собранию, носят безотлагательный характер, Заксобрание Кубани планирует оперативно подготовить нормотворческие решения, чтобы озвученные задачи были выполнены, сообщил журналистам спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

"Затронутые в послании проблемы носят безотлагательный характер, и Законодательное собрание Кубани максимально оперативно подготовит все необходимые нормотворческие решения для того, чтобы озвученные президентом РФ задачи были выполнены", - сказал председатель регионального парламента.

Одним из направлений в послании было определено преодоление негативной демографической ситуации, в которой оказалась Россия. С этой целью президент предложил пакет масштабных изменений в сфере социальной политики. По предварительным оценкам, на эти цели в 2020 году потребуется свыше 400 миллиардов рублей. "Немаловажно, что большую часть затрат федеральный центр возьмет на себя. Определенная ответственность ляжет также на регионы. Органам государственной власти субъектов в ближайшей перспективе предстоит активная работа по законодательному обеспечению президентских инициатив. На Кубани уже многое сделано в плане совершенствования деятельности отраслей социальной сферы", - отметил спикер.

Он напомнил, что в прошлом году кубанский парламент по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева принял ряд значимых нормативно-правовых актов, нацеленных на социальную поддержку граждан. На сентябрьской сессии были внесены изменения в закон "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае", который предусматривает использование регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий раньше трехлетнего срока со дня рождения или усыновления третьего ребенка. Приняты законы, совершенствующие систему компенсаций работникам образования и здравоохранения за услуги ЖКХ в сельской местности.

"Актуальными для нас являются озвученные президентом приоритеты развития здравоохранения на местах – как первичного звена, так и высокотехнологической медицины. В нашем регионе наряду со строительством ФАПов расширяется сеть офисов врача общей практики, а по инициативе губернатора начинается строительство новых корпусов двух ключевых учреждений здравоохранения: детской краевой и краевой клинической больниц, которые являются не только лечебными, но и научно-исследовательскими медицинскими центрами", - отметил спикер.