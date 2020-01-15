Пензенская область создаст оргкомитет по реализации инициатив Путина

Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. При этом он предложил ввести дополнительные меры поддержки рождаемости, в том числе увеличение маткапитала на второго ребенка и введение подобной выплаты на первого. Кроме того, также планируется ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.

"Президент обозначил самые важные, самые острые проблемы, которые необходимо решать в РФ… Я уже дал сейчас поручения, и мы готовим организационный комитет в правительстве Пензенской области по реализации данного послания. Предстоит очень большая работа", - сказал Белозерцев в видеокомментарии, опубликованном в его аккаунте в Instagram

Глава региона также отметил, что комплексная реализация предложенных президентом действенных мер улучшения демографической ситуации в стране позволит добиться положительных сдвигов в социальной сфере.

"Мы готовы включиться в реализацию обозначенных президентом России направлений по оказанию новых видов помощи семьям с детьми. Для Пензенской области вопрос повышения уровня рождаемости является приоритетным", - цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

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Он отметил, что в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в прошлом году 274 молодые семьи при рождении первого ребенка получили жилищные сертификаты на приобретение или строительство жилья, 4760 семей воспользовались правом на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а 6136 многодетных семей получали ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей.