Депутат Лысаков прокомментировал отставку правительства

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отставка правительства и перезагрузка всей политической системы – это уже реальные шаги, которых все ждали, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
"После сильного конкретного послания с серьезнейшими подвижками во всех сферах еще как вишенка на торте - отставка правительства и перезагрузка всей политической системы… Это уже реальные шаги, тот трансфер, которые все ожидали с разными ощущениями, он фактически начался", - заявил Лысаков.
Парламентарий отметил, что изменения не отложены на 2021 или 2024 годы, они уже фактически начались, подчеркнув, что президент работал "с мощным упреждением". Депутат уточнил, что запрос на серьезные изменена в России "уже перезрел" и дальнейшие полумеры не смогли бы удовлетворить людей и их разочарование "было вполне реальным".
"Это не спонтанная отставка правительства. Конечно, она была спланирована, согласована, продумана и рассчитана… Понятно, что команда (Путину – ред.) разные варианты перезагрузки политической системы предлагала, но приоритет президента - выбрать путь, который сегодня он обозначил, и дальнейшие шаги правительства, конечно, были сделаны в логике президента", - уточнил Лысаков.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Медведев займет должность зампредседателя Совета безопасности.