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Здание Дома правительства РФ
Отставка правительства России
2020-01-15T18:13+0300
https://ria.ru/20200115/1563462225.html
Депутат Лысаков прокомментировал отставку правительства
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РИА Новости

Депутат Лысаков прокомментировал отставку правительства

17:47 15.01.2020 (обновлено: 18:13 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Вячеслав Лысаков
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков
© РИА Новости / Владимир Песня
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Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отставка правительства и перезагрузка всей политической системы – это уже реальные шаги, которых все ждали, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
"После сильного конкретного послания с серьезнейшими подвижками во всех сферах еще как вишенка на торте - отставка правительства и перезагрузка всей политической системы… Это уже реальные шаги, тот трансфер, которые все ожидали с разными ощущениями, он фактически начался", - заявил Лысаков.
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Парламентарий отметил, что изменения не отложены на 2021 или 2024 годы, они уже фактически начались, подчеркнув, что президент работал "с мощным упреждением". Депутат уточнил, что запрос на серьезные изменена в России "уже перезрел" и дальнейшие полумеры не смогли бы удовлетворить людей и их разочарование "было вполне реальным".
"Это не спонтанная отставка правительства. Конечно, она была спланирована, согласована, продумана и рассчитана… Понятно, что команда (Путину – ред.) разные варианты перезагрузки политической системы предлагала, но приоритет президента - выбрать путь, который сегодня он обозначил, и дальнейшие шаги правительства, конечно, были сделаны в логике президента", - уточнил Лысаков.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Медведев займет должность зампредседателя Совета безопасности.
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