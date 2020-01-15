Депутат Лысаков прокомментировал отставку правительства

"После сильного конкретного послания с серьезнейшими подвижками во всех сферах еще как вишенка на торте - отставка правительства и перезагрузка всей политической системы… Это уже реальные шаги, тот трансфер, которые все ожидали с разными ощущениями, он фактически начался", - заявил Лысаков.

Парламентарий отметил, что изменения не отложены на 2021 или 2024 годы, они уже фактически начались, подчеркнув, что президент работал "с мощным упреждением". Депутат уточнил, что запрос на серьезные изменена в России "уже перезрел" и дальнейшие полумеры не смогли бы удовлетворить людей и их разочарование "было вполне реальным".