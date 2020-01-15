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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T17:44+0300
https://ria.ru/20200115/1563462019.html
Калужские власти ввели региональный маткапитал на четвертого ребенка
https://cdn22.img.ria.ru/images/150743/20/1507432058_0:102:1999:1226_1036x0_80_0_0_dceea417cbff3a88d28596acf5e870ec.jpg
РИА Новости

Калужские власти ввели региональный маткапитал на четвертого ребенка

17:44 15.01.2020
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© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / evgenyataman
Новорожденный . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Действие регионального материнского капитала в Калужской области с 1 января 2020 года распространяется не только на третьего, но и на четвертого ребенка в семье, заявил губернатор Анатолий Артамонов.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в среду заявил, что рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. При этом он предложил ввести дополнительные меры поддержки рождаемости, в том числе увеличение маткапитала на второго ребенка и введение подобной выплаты на первого. Кроме того, планируется ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.
"Благодаря материнскому капиталу семьи смогут решить жилищные вопросы. С учетом действующих федеральных выплат будут получать финансовую поддержку на ребенка ежемесячно от рождения до семи лет", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
Артамонов заявил, что региональные власти приняли ряд решений, способствующих увеличению рождаемости.
"Региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка увеличен с 50 до 100 тысяч рублей. С 1 января 2020 года его действие распространяется не только на третьего ребенка, но и на четвертого и последующих детей. Выплата регионального материнского капитала в размере 50 тысяч рублей также производится и при рождении второго ребенка", - подчеркнул глава региона.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинАнатолий АртамоновКалужская областьОбщество
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