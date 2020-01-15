Калужские власти ввели региональный маткапитал на четвертого ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Действие регионального материнского капитала в Калужской области с 1 января 2020 года распространяется не только на третьего, но и на четвертого ребенка в семье, заявил губернатор Анатолий Артамонов.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в среду заявил, что рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. При этом он предложил ввести дополнительные меры поддержки рождаемости, в том числе увеличение маткапитала на второго ребенка и введение подобной выплаты на первого. Кроме того, планируется ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.
"Благодаря материнскому капиталу семьи смогут решить жилищные вопросы. С учетом действующих федеральных выплат будут получать финансовую поддержку на ребенка ежемесячно от рождения до семи лет", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
Артамонов заявил, что региональные власти приняли ряд решений, способствующих увеличению рождаемости.
"Региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка увеличен с 50 до 100 тысяч рублей. С 1 января 2020 года его действие распространяется не только на третьего ребенка, но и на четвертого и последующих детей. Выплата регионального материнского капитала в размере 50 тысяч рублей также производится и при рождении второго ребенка", - подчеркнул глава региона.