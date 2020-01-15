Калужские власти ввели региональный маткапитал на четвертого ребенка

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в среду заявил, что рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. При этом он предложил ввести дополнительные меры поддержки рождаемости, в том числе увеличение маткапитала на второго ребенка и введение подобной выплаты на первого. Кроме того, планируется ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.