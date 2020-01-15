"Единая Россия" проведет мониторинг детских школ искусств

Путин в послании парламенту заявил, что более тысячи зданий, где размещены детские школы искусств, находятся в плохом состоянии, правительству совместно с регионами необходимо заняться этой проблемой.

"Президент поручил обеспечить необходимые достойные условия в детских школах искусств. В рамках партпроекта "Единой России" будет проведен мониторинг этих школ, чтобы обеспечить их включение во все федеральные программы, потому что регионы самостоятельно не справляются с решением финансовых проблем таких учреждений", - цитирует Казакову пресс-служба ЕР.

Казакова напомнила, что на озвученные президентом цели выделен 21 миллиард рублей на ближайшие пять лет. Задача "Единой России" - чтобы все школы искусств смогли получить финансирование, привести в порядок здания, в которых эти школы располагаются, а также приобрести необходимые инструменты.