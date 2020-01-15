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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T17:32+0300
https://ria.ru/20200115/1563461116.html
"Единая Россия" проведет мониторинг детских школ искусств
https://cdn23.img.ria.ru/images/149769/53/1497695361_0:300:5760:3540_1036x0_80_0_0_a600515697e3d12dc4811c349db28588.jpg
РИА Новости

"Единая Россия" проведет мониторинг детских школ искусств

17:31 15.01.2020 (обновлено: 17:32 15.01.2020)
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© Fotolia / pressmasterЗанятие в школе искусств
Занятие в школе искусств
© Fotolia / pressmaster
Занятие в школе искусств. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Единая Россия" проведет мониторинг детских школ искусств в стране, чтобы обеспечить их участие в федеральных программах, сообщила координатор партпроекта ЕР "Культура малой Родины", депутат Госдумы Ольга Казакова, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Путин в послании парламенту заявил, что более тысячи зданий, где размещены детские школы искусств, находятся в плохом состоянии, правительству совместно с регионами необходимо заняться этой проблемой.
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 12:33Послание президента России Федеральному собранию
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"Президент поручил обеспечить необходимые достойные условия в детских школах искусств. В рамках партпроекта "Единой России" будет проведен мониторинг этих школ, чтобы обеспечить их включение во все федеральные программы, потому что регионы самостоятельно не справляются с решением финансовых проблем таких учреждений", - цитирует Казакову пресс-служба ЕР.
Казакова напомнила, что на озвученные президентом цели выделен 21 миллиард рублей на ближайшие пять лет. Задача "Единой России" - чтобы все школы искусств смогли получить финансирование, привести в порядок здания, в которых эти школы располагаются, а также приобрести необходимые инструменты.
"В рамках нашего партийного проекта мы уже закупаем оборудование, но зачастую оно эксплуатируется в непригодных условиях, потому что банально во многих школах нет ремонта, текут крыши. Инструменты быстро выходят из строя и уже через пару лет их необходимо менять", - рассказала Казакова.
Запрос на перемены: о чем Владимир Путин говорил Федеральному собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

Демонстрация графика продолжительности жизни в 2000 - 2030 годы во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
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Послание президента России Федеральному собраниюОльга КазаковаГосдума РФЕдиная РоссияКультураВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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