Биография Дмитрия Медведева

В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета, в 1990 году — аспирантуру ЛГУ. Кандидат юридических наук, доцент.

В 1990-1999 годах — на преподавательской работе в Санкт-Петербургском государственном университете. Одновременно в 1990-1995 годах — советник председателя Ленинградского городского совета, эксперт Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

В 1999 году — заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации.

В 1999-2000 годах — заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

С 2000 года — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

В 2000-2001 годах — председатель совета директоров ОАО "Газпром", в 2001 году — заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром", с июня 2002 года — председатель совета директоров ОАО "Газпром".

С октября 2003 года — руководитель администрации президента Российской Федерации.

В ноябре 2005 года назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.

2 марта 2008 года Дмитрий Медведев избран президентом России.

7 мая 2008 года вступил в должность президента Российской Федерации.

15 января 2020 года Дмитрий Медведев заявил , что правительство в полном составе уходит в отставку.

Женат, есть сын.