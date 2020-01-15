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Биография Дмитрия Медведева
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РИА Новости

Биография Дмитрия Медведева

16:54 15.01.2020 (обновлено: 00:07 16.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета, в 1990 году — аспирантуру ЛГУ. Кандидат юридических наук, доцент.
В 1990-1999 годах — на преподавательской работе в Санкт-Петербургском государственном университете. Одновременно в 1990-1995 годах — советник председателя Ленинградского городского совета, эксперт Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
В 1999 году — заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации.
В 1999-2000 годах — заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.
С 2000 года — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.
В 2000-2001 годах — председатель совета директоров ОАО "Газпром", в 2001 году — заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром", с июня 2002 года — председатель совета директоров ОАО "Газпром".
С октября 2003 года — руководитель администрации президента Российской Федерации.
В ноябре 2005 года назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.
2 марта 2008 года Дмитрий Медведев избран президентом России.
7 мая 2008 года вступил в должность президента Российской Федерации.
8 мая 2012 года назначен председателем правительства Российской Федерации.
8 мая 2018 года был переназначен премьер-министром России.
15 января 2020 года Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
С 26 мая 2012 года — председатель партии "Единая Россия".
Дмитрий Медведев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2015), является лауреатом премии правительства России в области образования за 2001 год.
Женат, есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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