"Примтеплоэнерго" в 2019 году перевыполнило ремонтную программу на 6%

"На 106% выполнило ремонтную программу КГУП "Примтеплоэнерго" в 2019 году", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника отдела организации и планирования ремонтов предприятия Алексея Щербакова.

По его словам, затраты на реализацию данной программы составили 483 миллиона рублей при плане в 456 миллионов рублей. Отмечается, что в ходе выполнения работ было заменено 86 котлов, 369 насосов, 97 единиц тягодутьевого оборудования, 31 единица теплообменного оборудования, также было заменено 61,6 километров тепловых сетей.