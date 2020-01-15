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Теплоснабжение
2020-01-15T15:39+0300
https://ria.ru/20200115/1563452669.html
"Примтеплоэнерго" в 2019 году перевыполнило ремонтную программу на 6%
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РИА Новости

"Примтеплоэнерго" в 2019 году перевыполнило ремонтную программу на 6%

15:39 15.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТеплотрасса
Теплотрасса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Примтеплоэнерго" в 2019 году потратило на ремонтную программу 483 миллиона рублей, перевыполнив ее на 6%, следует из релиза предприятия.
"На 106% выполнило ремонтную программу КГУП "Примтеплоэнерго" в 2019 году", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника отдела организации и планирования ремонтов предприятия Алексея Щербакова.
По его словам, затраты на реализацию данной программы составили 483 миллиона рублей при плане в 456 миллионов рублей. Отмечается, что в ходе выполнения работ было заменено 86 котлов, 369 насосов, 97 единиц тягодутьевого оборудования, 31 единица теплообменного оборудования, также было заменено 61,6 километров тепловых сетей.
Как сообщает предприятие, базовая часть ремонтной программы 2020 года сформирована на сумму 387,8 миллиона рублей. Резервная часть бюджета ремонтной программы будет распределена по итогам прохождения отопительного периода 2019-2020 годов.
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"В рамках новой программы планируется заменить 31 котел, 236 насос, 91 единицу тягодутьевого оборудования, 27 теплообменников, 8 629 штук запорно-регулирующей арматуры, 45 километров тепловых сетей, 36 километров электрических сетей", - отмечает предприятие.
Краевое госпредприятие "Примтеплоэнерго" занимается производством, транспортировкой и реализацией тепловой энергии, имеет 27 тепловых районов в составе 11 филиалов в Приморье. Компания задействует порядка 500 котельных, работающих на угле, мазуте, электричестве и дровах.
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