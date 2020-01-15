Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-01-15T15:37+0300
https://ria.ru/20200115/1563452367.html
СГК в 2019 году снизила выработку тепловой энергии на 5,5%
https://cdn23.img.ria.ru/images/151853/60/1518536013_0:10:3072:1738_1036x0_80_0_0_209122d9a25c7a0432dccf4fed2d0bf3.jpg
РИА Новости

СГК в 2019 году снизила выработку тепловой энергии на 5,5%

15:37 15.01.2020
43
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Сибирской генерирующей компании на Красноярском экономическом форуме 2018
Логотип Сибирской генерирующей компании на Красноярском экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) по итогам 2019 года произвели 43,5 миллиона Гкал тепловой энергии, что на 5,5% меньше, чем в 2018 году, производство электроэнергии также снизилось, сообщает СГК.
"За 12 месяцев 2019 года Сибирская генерирующая компания выработала 45,3 миллиарда киловатт-часов электрической энергии. Это значение на 1,9% ниже, чем в 2018 году. Производство тепловой энергии также не увеличилось и составило 43,5 миллиона гигакалорий тепла, что на 5,5% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной уменьшения производства тепла в 2019 году стала более теплая погода. Среднегодовая температура в городах присутствия СГК выросла на 1,6 градуса - с +1,3 °C до +2,9 °C. Средняя же температура за отопительный период в городах работы СГК в 2019 году составила -4,5 градуса Цельсия, а в 2018 она была -6,2.
Незначительное снижение выработки электроэнергии компания связывает с увеличением в 2019 году доли гидрогенерации в объединенной энергетической системе Сибири.
Новосибирск
27 декабря 2019, 18:44Теплоснабжение
СГК увеличит вложения в ремонт системы теплоснабжения Новосибирска
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у компании "Энел Россия".
101000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеСибирская генерирующая компанияРоссия
Рекомендуем
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Минниханов вновь возглавил Ассоциацию инновационных регионов России
РЖД
РЖД ввели компенсации пассажирам за опоздание скоростных "Ласточек"
Добыча нефти
Корпорация МСП поддержала инновационный стартап для нефтяной отрасли
Лондонская фондовая биржа
Акции российских компаний отреагировали на отставку правительства
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Мэр города в Приангарье рассказал, как спас мужчину от самоубийства
Сейсмограф
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Джон Салливан
Новый посол США Салливан в четверг прибудет в Россию
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
Канада еще не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин поддержал продажу госпакета Сбербанка от ЦБ правительству
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Польский оператор "Дружбы" изменил систему контроля качества нефти
Новогодняя елка на Патриарших прудах в Москве
Гидрометцентр назвал регионы, попавшие в аномальную зону тепла
Режиссер Андрей Кончаловский
Кончаловский прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Число жертв взрыва и пожара на химзаводе в Испании выросло до трех
Посольство РФ в Таллине
Посольство в Эстонии начало прием заявок на бесплатное обучение в РФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
Лента новостейМолния