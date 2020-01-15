СГК в 2019 году снизила выработку тепловой энергии на 5,5%

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) по итогам 2019 года произвели 43,5 миллиона Гкал тепловой энергии, что на 5,5% меньше, чем в 2018 году, производство электроэнергии также снизилось, сообщает СГК.
"За 12 месяцев 2019 года Сибирская генерирующая компания выработала 45,3 миллиарда киловатт-часов электрической энергии. Это значение на 1,9% ниже, чем в 2018 году. Производство тепловой энергии также не увеличилось и составило 43,5 миллиона гигакалорий тепла, что на 5,5% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной уменьшения производства тепла в 2019 году стала более теплая погода. Среднегодовая температура в городах присутствия СГК выросла на 1,6 градуса - с +1,3 °C до +2,9 °C. Средняя же температура за отопительный период в городах работы СГК в 2019 году составила -4,5 градуса Цельсия, а в 2018 она была -6,2.
Незначительное снижение выработки электроэнергии компания связывает с увеличением в 2019 году доли гидрогенерации в объединенной энергетической системе Сибири.
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СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у компании "Энел Россия".