СГК в 2019 году снизила выработку тепловой энергии на 5,5%

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Предприятия . Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) по итогам 2019 года произвели 43,5 миллиона Гкал тепловой энергии, что на 5,5% меньше, чем в 2018 году, производство электроэнергии также снизилось, сообщает СГК.

"За 12 месяцев 2019 года Сибирская генерирующая компания выработала 45,3 миллиарда киловатт-часов электрической энергии. Это значение на 1,9% ниже, чем в 2018 году. Производство тепловой энергии также не увеличилось и составило 43,5 миллиона гигакалорий тепла, что на 5,5% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной уменьшения производства тепла в 2019 году стала более теплая погода. Среднегодовая температура в городах присутствия СГК выросла на 1,6 градуса - с +1,3 °C до +2,9 °C. Средняя же температура за отопительный период в городах работы СГК в 2019 году составила -4,5 градуса Цельсия, а в 2018 она была -6,2.

Незначительное снижение выработки электроэнергии компания связывает с увеличением в 2019 году доли гидрогенерации в объединенной энергетической системе Сибири.