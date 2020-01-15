Володин обсудил с Медведевым необходимость встречи по посланию Путина

"Уже проговорили с председателем правительства необходимость рабочей встречи вместе с руководителями профильных комитетов и министерств с тем, чтобы как можно быстрее выйти на решения, позволяющие проводить выплаты гражданам, детям, горячее питание организовать и многое другое", - рассказал Володин.