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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:30+0300
https://ria.ru/20200115/1563450907.html
Володин обсудил с Медведевым необходимость встречи по посланию Путина
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РИА Новости

Володин обсудил с Медведевым необходимость встречи по посланию Путина

15:30 15.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждал с председателем правительства Дмитрием Медведевым необходимость проведения рабочей встречи с парламентариями для проработки вопросов, связанных с реализацией послания президента Федеральному Собранию.
В беседе с журналистами после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания в среду спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что Дума постарается как можно быстрее принять законы, необходимые для реализации предложений социальной части послания президента, обсуждение пройдет уже на следующей неделе.
"Уже проговорили с председателем правительства необходимость рабочей встречи вместе с руководителями профильных комитетов и министерств с тем, чтобы как можно быстрее выйти на решения, позволяющие проводить выплаты гражданам, детям, горячее питание организовать и многое другое", - рассказал Володин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
Вчера, 15:04Послание президента России Федеральному собранию
Путин обсудил с Медведевым реализацию послания Федеральному собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюДмитрий МедведевГосдума РФПравительство РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
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