Володин обсудил с Медведевым необходимость встречи по посланию Путина

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждал с председателем правительства Дмитрием Медведевым необходимость проведения рабочей встречи с парламентариями для проработки вопросов, связанных с реализацией послания президента Федеральному Собранию.
В беседе с журналистами после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания в среду спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что Дума постарается как можно быстрее принять законы, необходимые для реализации предложений социальной части послания президента, обсуждение пройдет уже на следующей неделе.
"Уже проговорили с председателем правительства необходимость рабочей встречи вместе с руководителями профильных комитетов и министерств с тем, чтобы как можно быстрее выйти на решения, позволяющие проводить выплаты гражданам, детям, горячее питание организовать и многое другое", - рассказал Володин.