Фракция ЕР готова принять поправки в бюджет для выплат семьям с детьми

"Фракция парламентского большинства готова максимально оперативно принять поправки в бюджет текущего года для начала выплат малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет, а также в части повышения и установления материнского капитала на первого ребенка", - сказал Неверов журналистам.