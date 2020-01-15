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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:51+0300
https://ria.ru/20200115/1563446827.html
Фракция ЕР готова принять поправки в бюджет для выплат семьям с детьми
https://cdn23.img.ria.ru/images/156343/71/1563437111_0:0:2871:1616_1036x0_80_0_0_ffc57b19ad5cbe76e370cde534a58693.jpg
РИА Новости

Фракция ЕР готова принять поправки в бюджет для выплат семьям с детьми

14:51 15.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Козлов, Ирина Яровая и Сергей Неверов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Александр Козлов, Ирина Яровая и Сергей Неверов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Александр Козлов, Ирина Яровая и Сергей Неверов перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" готова максимально оперативно принять поправки в бюджет текущего года для начала выплат малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет, а также в части повышения и установления материнского капитала на первого ребёнка, заявил глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч рублей, затем ежегодно его индексировать. При этом с января 2020 года семьи в России получат материнский капитал уже при рождении первенца, заявил президент. Программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года. Кроме того, Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
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"Фракция парламентского большинства готова максимально оперативно принять поправки в бюджет текущего года для начала выплат малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет, а также в части повышения и установления материнского капитала на первого ребенка", - сказал Неверов журналистам.
Он отметил, что в послании президента Федеральному собранию прозвучали те меры поддержки, которые очень ждут люди. "Самое главное – поддержка семей с детьми, поддержка тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, борьба с бедностью", - отметил лидер фракции.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовВладимир ПутинРоссияОбщество
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