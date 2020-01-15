Фракция ЕР готова принять поправки в бюджет для выплат семьям с детьми

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" готова максимально оперативно принять поправки в бюджет текущего года для начала выплат малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет, а также в части повышения и установления материнского капитала на первого ребёнка, заявил глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч рублей, затем ежегодно его индексировать. При этом с января 2020 года семьи в России получат материнский капитал уже при рождении первенца, заявил президент. Программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года. Кроме того, Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
"Фракция парламентского большинства готова максимально оперативно принять поправки в бюджет текущего года для начала выплат малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет, а также в части повышения и установления материнского капитала на первого ребенка", - сказал Неверов журналистам.
Он отметил, что в послании президента Федеральному собранию прозвучали те меры поддержки, которые очень ждут люди. "Самое главное – поддержка семей с детьми, поддержка тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, борьба с бедностью", - отметил лидер фракции.