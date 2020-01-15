Минфин назвал минимальный взнос в гарантированный пенсионный план

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минимальный взнос для вхождения в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП) составит 120 рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Минимальный взнос для вхождения в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП) составит 120 рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума

Ранее Минфин уже говорил, что министерство учтет предложение участников рынка ввести минимальное ограничение для размера взноса в новую систему добровольных пенсионных накоплений. В законопроект будет внесено уточнение по установлению минимального размера в абсолютном выражении пенсионного взноса по ГПП в виде одной сотой МРОТ, говорилось в материалах на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года составляет 12,13 тысячи рублей в месяц.

По его словам, в ближайшие 10-15 дней Минфин разместит обновленный законопроект о гарантированном пенсионном плане с учетом замечаний коллег из соцблока правительства, поправок ассоциаций НПФ, целого ряда других ведомств, организаций, в том числе отдельных НПФ. После того, как доработанный законопроект будет доступен на портале regulation.gov.ru в течение около недели, его еще раз направят на согласование в ведомства.

"Видимо, с разногласиями, потому что, я не думаю, что мы все разногласия сможем снять, планируем до конца марта внести этот законопроект в правительство РФ. Затем правительство примет решение по тем разногласиям, которые у нас существуют, и я очень хотел бы, чтобы до конца весенней сессии этот законопроект был внесен в Государственную думу. Я очень рассчитываю на то, что нам удастся ближе к середине июля принять этот законопроект … в первом чтении", - сказал Моисеев.

По его словам, то, что проект о ГПП не попал в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год, является досадной ошибкой министерства. "У нас есть поручение руководителя правительства разработать этот законопроект, поэтому непопадание его в планы досадная ошибка, которая ничего в практическом смысле не значит. Мы имеем соответствующим образом оформленное поручение, в рамках которого мы и работаем", - сказал он. Моисеев также не исключил возможность продления госпрограммы софинансирования для ГПП.