Эксперт оценил экологические инициативы Путина

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Раздельный сбор мусора и введение механизмов оплаты со стороны производителей утилизации товаров и упаковок будет способствовать сокращению отходов, рассказала РИА Новости эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace Антонина Евтешина.
Ранее в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сказал, что необходимо внедрять раздельный сбор мусора, а с 2021 года ввести ответственность производителей за утилизацию упаковок и товаров.
"Раздельный сбор действительно способствует сокращению отходов, поступающих на полигон, но одного сбора и переработки не достаточно", - сказала она, комментируя заявление президента.
Более приоритетным направлением эксперт назвала сокращение образования отходов как таковых, что закреплено в законе "Об отходах производства и потребления". Этого можно добиться, по ее словам, путем ограничения производства и оборота одноразовой упаковки и товаров (пластиковых пакетов, посуды, стаканчиков, и т.п.).
"Повышение норматива расширенной ответственности производителя до 100 процентов, как это сделано во многих странах Европы, тоже будет способствовать снижению количества отходов поступающих на свалку и вовлечению ценных ресурсов обратно в экономический цикл", - добавила эксперт.
24 декабря 2019, 20:25Экологи видят ухудшение природной обстановки в Арктике в 2019 году