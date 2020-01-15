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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:43+0300
https://ria.ru/20200115/1563446244.html
Эксперт оценил экологические инициативы Путина
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РИА Новости

Эксперт оценил экологические инициативы Путина

14:43 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Раздельный сбор мусора и введение механизмов оплаты со стороны производителей утилизации товаров и упаковок будет способствовать сокращению отходов, рассказала РИА Новости эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace Антонина Евтешина.
Ранее в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сказал, что необходимо внедрять раздельный сбор мусора, а с 2021 года ввести ответственность производителей за утилизацию упаковок и товаров.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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"Раздельный сбор действительно способствует сокращению отходов, поступающих на полигон, но одного сбора и переработки не достаточно", - сказала она, комментируя заявление президента.
Более приоритетным направлением эксперт назвала сокращение образования отходов как таковых, что закреплено в законе "Об отходах производства и потребления". Этого можно добиться, по ее словам, путем ограничения производства и оборота одноразовой упаковки и товаров (пластиковых пакетов, посуды, стаканчиков, и т.п.).
"Повышение норматива расширенной ответственности производителя до 100 процентов, как это сделано во многих странах Европы, тоже будет способствовать снижению количества отходов поступающих на свалку и вовлечению ценных ресурсов обратно в экономический цикл", - добавила эксперт.
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