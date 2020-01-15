Эксперт оценил экологические инициативы Путина

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Раздельный сбор мусора и введение механизмов оплаты со стороны производителей утилизации товаров и упаковок будет способствовать сокращению отходов, рассказала РИА Новости эксперт проекта "Ноль отходов" Раздельный сбор мусора и введение механизмов оплаты со стороны производителей утилизации товаров и упаковок будет способствовать сокращению отходов, рассказала РИА Новости эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace Антонина Евтешина.

Ранее в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сказал, что необходимо внедрять раздельный сбор мусора, а с 2021 года ввести ответственность производителей за утилизацию упаковок и товаров.

"Раздельный сбор действительно способствует сокращению отходов, поступающих на полигон, но одного сбора и переработки не достаточно", - сказала она, комментируя заявление президента.

Более приоритетным направлением эксперт назвала сокращение образования отходов как таковых, что закреплено в законе "Об отходах производства и потребления". Этого можно добиться, по ее словам, путем ограничения производства и оборота одноразовой упаковки и товаров (пластиковых пакетов, посуды, стаканчиков, и т.п.).