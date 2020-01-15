Пособие семьям с детьми поддержит потребительский спрос, считает МЭР

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пособие семьям с детьми позволит восстановить доходы нуждающихся семей, поддержит потребительский спрос в РФ без рисков для инфляции, говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам послания президента России Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от 3 до 7 лет. По его словам, выплаты на ребенка первоначально составят составят 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.
"Пособие для семей с детьми позволит восстановить доходы нуждающихся семей, а это поддержит потребительский спрос. Сумма выплат на каждого ребенка в семьях с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет и с доходом ниже прожиточного минимума на члена семьи составит более 5 тысяч рублей на ребенка в месяц. С учетом того, что дети до 3-х лет в таких семьях уже получают пособие в размере прожиточного минимума, то можно говорить о том, что на протяжении всего дошкольного периода государство обеспечит устойчивую материальную поддержку ребенка", - отмечает министерство.
При этом в МЭР особо отметили, что после пилотного режима этого года в следующем году поддержка по этой программе удвоится.
"Сейчас происходит охлаждение потребительского кредитования, влияющего на инфляцию, поэтому дополнительное стимулирование спроса инфляционные риски не создаёт. При этом, так как поддержка оказывается тем семьям, которые приобретают, как правило, отечественную продукцию, мера также позволит поддержать российских производителей", - указывается в сообщении.