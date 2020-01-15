Пособие семьям с детьми поддержит потребительский спрос, считает МЭР

"Пособие для семей с детьми позволит восстановить доходы нуждающихся семей, а это поддержит потребительский спрос. Сумма выплат на каждого ребенка в семьях с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет и с доходом ниже прожиточного минимума на члена семьи составит более 5 тысяч рублей на ребенка в месяц. С учетом того, что дети до 3-х лет в таких семьях уже получают пособие в размере прожиточного минимума, то можно говорить о том, что на протяжении всего дошкольного периода государство обеспечит устойчивую материальную поддержку ребенка", - отмечает министерство.