Рослесхоз посоветовал сдавать новогодние елки на корм животным

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Рослесхоз предложил россиянам не выбрасывать новогодние ёлки на помойку, а сдавать их на переработку.
"Во многих регионах страны стартовала акция по утилизации новогодних ёлок. Рослесхоз призывает сдавать ели, сосны и пихты на переработку", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Так, отметил Рослесхоз, в Москве для этого в рамках акции "Ёлочный круговорот-2020" открылось 379 пунктов приёма деревьев, которые будут работать до 1 марта включительно.
Ведомство сообщило, что сдать ёлки для переработки в щепу можно и в Подмосковье на лесопожарных станциях ГАУ МО "Центрлесхоз", причём хвойные будут приниматься до конца января.
В Ярославле жители города могут утилизировать елки, сдав их в местный зоопарк. "Хвойные породы деревьев содержат много витамина С и используются в качестве добавки к рациону животных", - говорится в сообщении.
Рослесхоз пояснил, что при сдаче на переработку на дереве не должно быть мишуры, украшений и упаковочных материалов.