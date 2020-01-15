Рослесхоз посоветовал сдавать новогодние елки на корм животным

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Рослесхоз предложил россиянам не выбрасывать новогодние ёлки на помойку, а сдавать их на переработку.

"Во многих регионах страны стартовала акция по утилизации новогодних ёлок. Рослесхоз призывает сдавать ели, сосны и пихты на переработку", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, отметил Рослесхоз, в Москве для этого в рамках акции "Ёлочный круговорот-2020" открылось 379 пунктов приёма деревьев, которые будут работать до 1 марта включительно.

Ведомство сообщило, что сдать ёлки для переработки в щепу можно и в Подмосковье на лесопожарных станциях ГАУ МО "Центрлесхоз", причём хвойные будут приниматься до конца января.

В Ярославле жители города могут утилизировать елки, сдав их в местный зоопарк. "Хвойные породы деревьев содержат много витамина С и используются в качестве добавки к рациону животных", - говорится в сообщении.