Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:33+0300
https://ria.ru/20200115/1563445516.html
Матвиенко: власть должна отвечать на запрос общества на обновление
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/73/1552147326_0:87:2561:1527_1036x0_80_0_0_8d1ef83a5f4b431bce54a0185d44b58e.jpg
РИА Новости

Матвиенко: власть должна отвечать на запрос общества на обновление

14:33 15.01.2020
156
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власть должна оперативно реагировать на запрос общества на обновление, движение вперед, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Путин в ходе послания отметил, что в РФ необходимо обеспечить сменяемость и обновление власти: такое обновление - неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и стабильного развития.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 13:17Послание президента России Федеральному собранию
Путин заявил, что надо обеспечить сменяемость и обновление власти
"Мы должны оперативно реагировать на запросы общества", - сказала Матвиенко в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о предложенной модернизации политической системы РФ.
Она напомнила, что и глава государства говорил о запросе граждан на развитие, движение вперед. "Нужно не догонять, а действовать с опережением. Власть должна чувствовать на кончиках пальцев настроение людей и оперативно реагировать", - подчеркнула спикер СФ.
Матвиенко полагает, что все предложения президента по внесению изменений в развитие политической системы РФ своевременны.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
3101012
Обсудить 3
Послание президента России Федеральному собраниюВалентина МатвиенкоВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: говорить о сроках голосования по изменению Конституции рано
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Матвиенко считает, что роль парламента должна быть выше
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила решение Путина отдать часть полномочий парламенту
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Совфед обсудит план реализации послания Путина в среду
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали возможные сроки голосования по изменению Конституции
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин принял смелое решение по парламенту, заявила Матвиенко
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов назвал наиболее дорогостоящие проекты из послания Путина
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
В Госдуме прокомментировали новую процедуру утверждения правительства
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
СПЧ будет участвовать в организации голосования по Конституции
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Кудрин оценил разделение полномочий премьера и президента в экономике
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов: все объявленные Путиным социальные меры финансово обеспечат
Первоклассники на праздновании Дня знаний
Власти Крыма назвали поддержку классных руководителей очень важной
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Плоский НДФЛ в 13% сохранится, заявил Кудрин
Герман Греф перед оглашением ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Греф прокомментировал идею Путина об усилении роли парламента
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин заявил, что надо обеспечить сменяемость и обновление власти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Лента новостейМолния