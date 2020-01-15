Матвиенко: власть должна отвечать на запрос общества на обновление

Путин в ходе послания отметил, что в РФ необходимо обеспечить сменяемость и обновление власти: такое обновление - неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и стабильного развития.

"Мы должны оперативно реагировать на запросы общества", - сказала Матвиенко в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о предложенной модернизации политической системы РФ.

Она напомнила, что и глава государства говорил о запросе граждан на развитие, движение вперед. "Нужно не догонять, а действовать с опережением. Власть должна чувствовать на кончиках пальцев настроение людей и оперативно реагировать", - подчеркнула спикер СФ.