В Госдуме прокомментировали новую процедуру утверждения правительства

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Процедура утверждения состава правительства России с непосредственным участием Госдумы, вероятно, будет использована уже в 2024 году, о немедленном действии этой нормы президент РФ не говорил, заявил журналистам первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров.
"Если мы говорим о конституционных поправках, если мы говорим о непосредственном участии Государственной думы в назначении председателя правительства, его заместителей и министров, то очевидно, что должны быть переходные положения. Также возможно только предположить, что все-таки эта процедура будет распространяться на случаи, когда вновь назначается правительство. Самое первое - это 2024 год", - сказал Вяткин.
"Это не будет означать, что прямо сейчас должна быть запущена эта процедура. Во всяком случае, это не прозвучало", - добавил депутат.