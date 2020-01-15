В Госдуме прокомментировали новую процедуру утверждения правительства

"Если мы говорим о конституционных поправках, если мы говорим о непосредственном участии Государственной думы в назначении председателя правительства, его заместителей и министров, то очевидно, что должны быть переходные положения. Также возможно только предположить, что все-таки эта процедура будет распространяться на случаи, когда вновь назначается правительство. Самое первое - это 2024 год", - сказал Вяткин.