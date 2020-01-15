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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:31+0300
https://ria.ru/20200115/1563445111.html
В Госдуме прокомментировали новую процедуру утверждения правительства
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/32/1563443249_0:0:3256:1832_1036x0_80_0_0_c927eb69035115a3808bccf063ed6751.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали новую процедуру утверждения правительства

14:31 15.01.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Процедура утверждения состава правительства России с непосредственным участием Госдумы, вероятно, будет использована уже в 2024 году, о немедленном действии этой нормы президент РФ не говорил, заявил журналистам первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров.
"Если мы говорим о конституционных поправках, если мы говорим о непосредственном участии Государственной думы в назначении председателя правительства, его заместителей и министров, то очевидно, что должны быть переходные положения. Также возможно только предположить, что все-таки эта процедура будет распространяться на случаи, когда вновь назначается правительство. Самое первое - это 2024 год", - сказал Вяткин.
"Это не будет означать, что прямо сейчас должна быть запущена эта процедура. Во всяком случае, это не прозвучало", - добавил депутат.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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