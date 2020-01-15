Кончаловский прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

"Вся первая часть, мне кажется, очень важна, потому что она показывает озабоченность президента теми вопросами, которые волнуют простого человека. И он явно отвечает на те заботы, которые сейчас волнуют и матерей, и учителей, и простого рабочего. Вот эти заботы сейчас очень важны, потому что, безусловно, мы сейчас обрели благодаря Владимиру Владимировичу статус глобальной геополитической силы, теперь надо чуть-чуть наладить состояние внутри общества. Вот, по-моему, все его выступление направлено на это", - сказал Кончаловский в эфире канала "Россия 1".