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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:29+0300
https://ria.ru/20200115/1563445022.html
Кончаловский прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
https://cdn23.img.ria.ru/images/148377/81/1483778178_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_283d720c5630ae03225c909562c7354e.jpg
РИА Новости

Кончаловский прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

14:29 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский
Режиссер Андрей Кончаловский
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Предложения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, выражают его озабоченность проблемами простого человека и направлены на улучшение состояния общества, такое мнение выразил режиссер Андрей Кончаловский.
В среду глава государства обратился с посланием к Федеральному собранию.

"Вся первая часть, мне кажется, очень важна, потому что она показывает озабоченность президента теми вопросами, которые волнуют простого человека. И он явно отвечает на те заботы, которые сейчас волнуют и матерей, и учителей, и простого рабочего. Вот эти заботы сейчас очень важны, потому что, безусловно, мы сейчас обрели благодаря Владимиру Владимировичу статус глобальной геополитической силы, теперь надо чуть-чуть наладить состояние внутри общества. Вот, по-моему, все его выступление направлено на это", - сказал Кончаловский в эфире канала "Россия 1".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюАндрей КончаловскийВладимир ПутинРоссияОбщество
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