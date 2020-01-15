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Камчатский край
Камчатский край
2020-01-15T14:28+0300
https://ria.ru/20200115/1563444896.html
Глава Камчатки назвал озвученные в послании соцмеры беспрецедентными
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/95/1555369568_0:0:3498:1969_1036x0_80_0_0_97d91b0eb1f1a59c731c249f74f47fd8.jpg
РИА Новости

Глава Камчатки назвал озвученные в послании соцмеры беспрецедентными

14:28 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин назвал озвученные в послании президента Владимира Путина меры поддержки семей беспрецедентными.
"Сегодня наш президент заявил о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми. Материнский капитал на 1 ребенка, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года, увеличение размера выплат, обеспечение младших школьников бесплатным горячим питанием и другие. Могу с полной уверенностью сказать, что это по-настоящему действенные, очень важные, меры, которые приносят реальные результаты", - заявил Илюхин журналистам.
По его мнению, решение поставленных президентом задач не должно носить отложенный характер, люди должны увидеть результат в кратчайшие сроки.
Илюхин отметил, что в Камчатском крае в части поддержки материнства и детства действуют более 30 мер поддержки, в том числе материнский капитал, выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставление жилья семьям, в которых четыре и более детей, выплаты на обеспечение многодетных семей.
"И, как результат, с 2008 года число многодетных семей на полуострове увеличилось почти в 3 раза. Сейчас таких семей на Камчатке более 3 800. Материнский капитал на первого ребенка на Камчатке начали выплачивать в 2019 году. В этом году размер выплаты увеличится и составит 44 198 рублей", - сообщил губернатор.
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По словам Илюхина, на Камчатке удалось полностью решить проблему очередей в детские сады для детей от трех до семи лет. Актуальный запрос на ясли не превышает 400 малышей.
"В 2018 году мы завершили строительство большого детского сада в районе Северо-Восток Петропавловска-Камчатского. Меньше месяца назад сдан в эксплуатацию детский сад на улице Арсеньева в краевой столице. Всего в 2019 году введены 386 ясельных мест: за счет действующих дошкольных учреждений, выкупа первых этажей, строительства новых детских садов. В 2020 году будут введены в эксплуатацию еще четыре дошкольных учреждения на 760 мест. Из них 115 мест предусмотрены для малышей ясельного возраста. Рассчитываю, что такие темпы позволят полностью исключить очередь в ясли уже в 2021 году, когда планируется достроить еще три детских сада – два в Петропавловске-Камчатском и один в Вилючинске", - добавил глава края.
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Камчатский крайВладимир ПутинКамчатский крайОбщество
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