Глава Камчатки назвал озвученные в послании соцмеры беспрецедентными

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Губернатор Камчатского края . Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин назвал озвученные в послании президента Владимира Путина меры поддержки семей беспрецедентными.

"Сегодня наш президент заявил о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми. Материнский капитал на 1 ребенка, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года, увеличение размера выплат, обеспечение младших школьников бесплатным горячим питанием и другие. Могу с полной уверенностью сказать, что это по-настоящему действенные, очень важные, меры, которые приносят реальные результаты", - заявил Илюхин журналистам.

По его мнению, решение поставленных президентом задач не должно носить отложенный характер, люди должны увидеть результат в кратчайшие сроки.

Илюхин отметил, что в Камчатском крае в части поддержки материнства и детства действуют более 30 мер поддержки, в том числе материнский капитал, выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставление жилья семьям, в которых четыре и более детей, выплаты на обеспечение многодетных семей.

"И, как результат, с 2008 года число многодетных семей на полуострове увеличилось почти в 3 раза. Сейчас таких семей на Камчатке более 3 800. Материнский капитал на первого ребенка на Камчатке начали выплачивать в 2019 году. В этом году размер выплаты увеличится и составит 44 198 рублей", - сообщил губернатор.

По словам Илюхина, на Камчатке удалось полностью решить проблему очередей в детские сады для детей от трех до семи лет. Актуальный запрос на ясли не превышает 400 малышей.