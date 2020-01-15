Предложения Путина "поспособствуют народосбережению", считает глава ОП

"Конечно же, все предложенные меры и относительно увеличения размера материнского капитала, и относительно выплаты пособий для семей, которые имеют детей в возрасте от трех до семи лет, те меры, которые были предложены в отношении первичного звена здравоохранения – это все очень вдохновляет. Мы надеемся, что это будет способствовать решению проблем народосбережения и выравнивания регионов, что, конечно, точно так же очень важно", - сказала Михеева.