Предложения Путина "поспособствуют народосбережению", считает глава ОП

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Предложения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут способствовать народосбережению, самая долгая дискуссия парламентариев предстоит по поводу возможных изменений Конституции, сообщила РИА Новости глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"Конечно же, все предложенные меры и относительно увеличения размера материнского капитала, и относительно выплаты пособий для семей, которые имеют детей в возрасте от трех до семи лет, те меры, которые были предложены в отношении первичного звена здравоохранения – это все очень вдохновляет. Мы надеемся, что это будет способствовать решению проблем народосбережения и выравнивания регионов, что, конечно, точно так же очень важно", - сказала Михеева.
Члены Общественной палаты, по словам Михеевой, особенно отметили высказывание Путина относительно активной части гражданского общества. Были упомянуты волонтеры – люди, наиболее заинтересованные в жизни своей страны, которые являются капиталом и ценностью России.
"Часть из предложений президента уже реализована. Самая долгая дискуссия, вероятно, будет по последним предложениям, особенно по изменениям в Конституцию Российской Федерации. И тут, я полагаю, самое важное – не просто организовать голосование, а провести предварительное широкое общественное обсуждение всех предлагаемых поправок", - отметила глава ОП РФ.