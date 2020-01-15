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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:17+0300
https://ria.ru/20200115/1563444466.html
Предложения Путина "поспособствуют народосбережению", считает глава ОП
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/24/1563442463_27:0:2966:1653_1036x0_80_0_0_cfac5f4985462243a31b218b3a98edb1.jpg
РИА Новости

Предложения Путина "поспособствуют народосбережению", считает глава ОП

14:17 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Предложения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут способствовать народосбережению, самая долгая дискуссия парламентариев предстоит по поводу возможных изменений Конституции, сообщила РИА Новости глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"Конечно же, все предложенные меры и относительно увеличения размера материнского капитала, и относительно выплаты пособий для семей, которые имеют детей в возрасте от трех до семи лет, те меры, которые были предложены в отношении первичного звена здравоохранения – это все очень вдохновляет. Мы надеемся, что это будет способствовать решению проблем народосбережения и выравнивания регионов, что, конечно, точно так же очень важно", - сказала Михеева.
Члены Общественной палаты, по словам Михеевой, особенно отметили высказывание Путина относительно активной части гражданского общества. Были упомянуты волонтеры – люди, наиболее заинтересованные в жизни своей страны, которые являются капиталом и ценностью России.
"Часть из предложений президента уже реализована. Самая долгая дискуссия, вероятно, будет по последним предложениям, особенно по изменениям в Конституцию Российской Федерации. И тут, я полагаю, самое важное – не просто организовать голосование, а провести предварительное широкое общественное обсуждение всех предлагаемых поправок", - отметила глава ОП РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюЛидия МихееваВладимир ПутинОбщество
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