Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выделенных средств в размере 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения может хватить не на все, сколько необходимо средств, станет понятно после утверждения региональных программ, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Сейчас вы знаете, что более 1,3 триллиона выделено на национальные проекты в сфере здравоохранения, и плюс 550 миллиардов – на совершенствование первичного звена. Возможно, этого и не полностью достаточно. Дело в том, что пока мы не проработали все 85 программ, мы не сможем точно сказать, а сколько ресурсов нам нужно. Но то, что это очень существенный объем финансовый, который позволит многое нам сделать, сомнений в этом нет", - сказала Скворцова журналистам.
Она уточнила, что все регионы уже представили свои программы модернизации, сейчас начинается проработка деталей, анализ и поправки. Работа будет завершена до 1 июня, пояснила министр.