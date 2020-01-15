Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения

"Сейчас вы знаете, что более 1,3 триллиона выделено на национальные проекты в сфере здравоохранения, и плюс 550 миллиардов – на совершенствование первичного звена. Возможно, этого и не полностью достаточно. Дело в том, что пока мы не проработали все 85 программ, мы не сможем точно сказать, а сколько ресурсов нам нужно. Но то, что это очень существенный объем финансовый, который позволит многое нам сделать, сомнений в этом нет", - сказала Скворцова журналистам.