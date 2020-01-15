Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:47+0300
https://ria.ru/20200115/1563442191.html
Матвиенко считает, что роль парламента должна быть выше
https://cdn24.img.ria.ru/images/156343/88/1563438872_0:0:2887:1624_1036x0_80_0_0_7434402f33576f3f116e947c51b92439.jpg
РИА Новости

Матвиенко считает, что роль парламента должна быть выше

13:37 15.01.2020 (обновлено: 15:47 15.01.2020)
333
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя предложенные президентом Владимиром Путиным изменения в конституцию РФ, заявила, что роль парламента в стране должна быть выше.
"У нас устоявшаяся политическая многопартийная система, прошедшая много ротаций и изменений..., поэтому роль парламента должна в стране быть выше. Право нижней палате, Государственной думе утверждать премьер-министра, вице-премьера, министра повышает и ответственность парламента, и значение нижней палаты, безусловно, становится выше. Также существенно повышена роль и Совета Федерации как верхней палаты, палаты регионов. Теперь назначение руководителей всех силовых структур предварительно будет проходить через консультации в Совете Федерации", - сказала Матвиенко журналистам.
Она отметила, что согласна с президентом в том, что нет никакой необходимости новой редакции конституции или изменения основополагающих положений этого документа.
"Резерв нашей конституции далеко не исчерпан, вместе с тем многое изменилось за последние 25 лет жизни страны... Это требует, конечно же, внесения изменений", - добавила она.
Герман Греф перед оглашением ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 14:44Послание президента России Федеральному собранию
Греф прокомментировал идею Путина об усилении роли парламента
400103
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюВалентина МатвиенкоФедеральное собрание РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции норму о МРОТ
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил дать Совфеду полномочия отстранять судей КС и ВС
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин заявил, что надо обеспечить сменяемость и обновление власти
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: говорить о сроках голосования по изменению Конституции рано
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин призвал усилить роль Конституционного суда
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: руководители силовых ведомств должны назначаться президентом
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила идею назначения парламентом членов правительства
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала, когда произойдет повышение роли парламента
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов поддержал предложенные Путиным идеи по изменению Конституции
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент должен сохранить за собой управление армией, заявил Путин
Депутат Михаил Емельянов
В Госдуме предложили день для голосования по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: Россия должна оставаться сильной президентской республикой
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил закрепить в Конституции принципы единой системы власти
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: в российских регионах не должно быть доморощенной законности
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила решение Путина отдать часть полномочий парламенту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
Лента новостейМолния