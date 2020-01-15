Матвиенко считает, что роль парламента должна быть выше

"У нас устоявшаяся политическая многопартийная система, прошедшая много ротаций и изменений..., поэтому роль парламента должна в стране быть выше. Право нижней палате, Государственной думе утверждать премьер-министра, вице-премьера, министра повышает и ответственность парламента, и значение нижней палаты, безусловно, становится выше. Также существенно повышена роль и Совета Федерации как верхней палаты, палаты регионов. Теперь назначение руководителей всех силовых структур предварительно будет проходить через консультации в Совете Федерации", - сказала Матвиенко журналистам.