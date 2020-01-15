Столичный НИИ внедрил BIM-технологию для строительного проектирования

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Один из старейших столичных НИИ - "Гипронииавиапром" - внедрил инновационную технологию информационного моделирования (Building Information Modeling – BIM) для проектирования строительных объектов, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).

На данный момент с помощью этой технологии уже спроектированы здания двух жилых комплексов в Москве. В дальнейшем компания планирует использовать BIM при проектировании всех своих объектов инфраструктуры для промышленности, говорится в сообщении.

"Внедрение "Гипронииавиапром" инновационной BIM-технологии в процесс проектирования объектов авиационной инфраструктуры свидетельствует о том, что московская промышленность идет в ногу со временем и демонстрирует уверенный технологический прогресс, в том числе в цифровой сфере. К 2024 году московские предприятия планируют вложить 15,3 миллиарда рублей в цифровую трансформацию. Новые возможности моделирования, применение гибких программных решений и "умное" производство – вот основные черты предприятий будущего, адаптированных к новым реалиям и конкурентоспособных в цифровом мире", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова

По данным пресс-службы, в процессе BIM-моделирования осуществляется сбор и комплексная обработка всей архитектурно-конструкторской, технологической и экономической информации, устанавливаются связи между различными параметрами проектируемого сооружения. Благодаря своей высокой точности этот метод оптимизирует все возможные затраты заказчиков, обеспечивая максимальную экономическую эффективность. При этом новая технология позволяет существенно сократить сроки разработки проектов.

Кроме того, использование BIM-проектирования позволяет прогнозировать возникновение форс-мажорных ситуаций в течение всего жизненного цикла объекта. Таким образом, у эксплуатанта здания появляется возможность при необходимости принять меры предупредительного характера, что особенно важно при строительстве заводов и крупных объектов инфраструктуры для промышленности, говорится в сообщении.